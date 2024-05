En medio de la cuenta regresiva para que termine Gran Hermano 2023 y se conozca el nombre de la persona que se alzará con el título de campeón y todos los premios en juego, Juliana “Furia” Scaglione aseguró que Florencia Regidor será la próxima participante eliminada.

“Florencia al 9009″, repitió la jugadora varias veces y mirando a cámara, y sus seguidores se hicieron eco de sus palabras ya que Furia acertó varias de sus predicciones desde que comenzó el programa.

Cabe destacar que, en las últimas horas, Juliana mantuvo un fuertísimo cruce con Florencia (quien comenzó un romance con Nicolás Grosman dentro de la casa), con varios de sus compañeros de testigos que prefirieron no meterse en la pelea.

¿Será Florencia Regidor la próxima eliminada de Gran Hermano 2023?

EL MENSAJE DE UNA EXPARTICIPANTE QUE HIZO QUEBRAR EN LLANTO A FURIA EN GRAN HERMANO 2023

En medio de la recta final para conocer quién será el ganador de Gran Hermano 2023, los participantes recibieron mensajes de sus excompañeros y Juliana “Furia” Scaglione no pudo evitar quebrar en llanto al escuchar a Carla “Chula” De Stéfano.

“Les mando un beso enorme a todos, especialmente a Furia. Furia, te falta re poquito. Yo sé que estás ahí como en un hotel con amenities, como me dijiste una vez, pero te falta poco para llegar. Te merecés ganar, sos una luchadora”, se la escuchhó decir a Chula.

“Con esos ojos de perro bueno, como una vez te dije, tenés todo para ganar. Así que ojalá que gane el mejor. Y les mando un beso enorme a todos”, agregó, al mismo tiempo que a Juliana se le llenaban los ojos de lágrimas.

Tras escucharla, Furia le confesó su cariño a la exjugadora: “¡La amo!”, expresó. Y sobre los motivos de su angustia, cerró, sincera: “Estoy en una etapa en la que me angustio muy rápido. Antes no me pasaba, estaba muy dura. Y bueno, me empezó a pasar ahora, que está muy cerca la final. Quiero que sepan que estoy bien, pero estoy muy sensible por todo lo que se viene. Bueno, soy así”.