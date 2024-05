El sueño que Juliana Furia Scaglione aseguró haber tenido sobre que Florencia Regidor sería la próxima eliminada de Gran Hermano 2023 podría hacerse realidad, sobre todo luego del feroz ataque que efectuó sobre ella.

“Mientras vos puedas salir en cámara, en tet..., y bailando como una gila, está todo bien. ¿Me entendés? Porque ese es tu negocio. Ese es tu trabajo y eso es por lo que llegaste acá. Para poder laburar”, fulminó la más polémica de la casa a la modelo.

“Yo no le deseo el mal a nadie. No te metas con mis compañeros. Nada más”, continuó Furia al justificar su arranque agresivo.

Juliana Furia Scaglione de Gran Hermano 2023.

Ahí, Flor se desentendió de la acusación de que iba en contra de Bautista Mascia en la próxima eliminación: “No me metí nunca, Juli. Jamás dije ningún nombre. No quiero llegar a la final”.

“Lo que estoy haciendo ahora se llama estrategia. Pasándome los votos para mí. Quiero que la gente me empiece a votar. Toda la gente que te quiere que me vote a mí. Para que no se los dé a Bautista. Vamos a ver si me sirve. Pero Bauti no se va. Te la hago corta”, retrucó Scaglione.

Florencia Regidor de Gran Hermano 2023.

“No me faltes al respeto. No soy ninguna crota. No soy ninguna conchu...No dije cosas de vos. Yo no dije nunca algo de vos”, se defendió Regidor.

Implacable, Furia exclamó: “Seguí agrandando. Porque ni siquiera te grité, ni te escupí, ni nada. Seguí agrandando. ¿Sí? Seguí trabajando. Porque lo que mejor te sale”.

EL RUEGO DE FLORENCIA REGIDOR A FURIA EN GRAN HERMANO 2023

Flor: -Estoy diciendo que no me la vas a pasar como a ort... hasta el domingo.

Furia: -¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque yo la pasé como el ort... hace más de no sé cuánto tiempo.

Juliana Furia Scaglione de Gran Hermano 2023.

Flor: -¿Y yo qué te hice a vos?

Furia: -Ok. ¿Qué tengo que hacer? ¿No hablarte más? ¿Cómo es la onda?

Flor: -No. Pero hablame bien.

Florencia Regidor de Gran Hermano 2023.

Furia: -Es la casa de todos. Yo hago lo que a mí se me canta. A mí no me censura nadie. Si yo quiero me censuro yo solita. (…) Acabo de ir a un médico encima. Hablando de en serio, literal, de mi vida. ¿Sí? Me acaban de dar paracetamol. Pero ¿sabés lo que quieren? Sacarme del juego. Por eso me mandan al médico.

Vos sos la que tenés faringitis, Flor. ¿Entendés? Se enferma la otra que está tosiendo todo el día, por toda la casa, 24 horas, y me termino enfermando yo. O sea, no da. Entonces no piensan en la gente. No piensan en los compañeros si hubieran sido buenos. Porque saben que no me puedo enfermar. Hermosa estrategia.

Flor: -No es todo estrategia en la vida, Juli.