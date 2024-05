El paso fugaz de Lucía Maidana por la casa de Gran Hermano 2023 desestabilizó emocionalmente a Nicolás Grosman y puso en duda sus sentimientos por Florencia Regidor, compañera con la que estaba viviendo un romance hasta que el integrante de los Bro se reencontró con la ex GH.

Lejos de la verborragia que caracteriza a Nicolás, el joven le planteó confusamente a Flor que no quería tener una relación de pareja con ella, pero que estaba dispuesto a continuar con su vínculo íntimo en la casa y que el tiempo determinará cómo seguir.

Sin embargo, Regidor se hartó de las vueltas de Grosman y le puso fin al romance con una letal frase: “No me gustan los hombres cagones”.

FLORENCIA REGIDOR TERMINÓ SU ROMANCE CON NICOLÁS GROSMAN EN GRAN HERMANO

Cara a cara en el jardín, Flor lo miró a los ojos a Nico y le cantó las cuarenta: “Hay más cosas, pero no me interesa planteártelas. Y está bien. Me cansé. Me cansé, me harta. Pero me quedo tranquila porque yo siempre te di todo, di lo mejor de mí para que vos te sientas cómodo conmigo. Con eso estoy tranquila. Y que no es problema mío”.

“Creo que todas las cosas que me planteaste que no te gustaban de mí, intenté cambiarlas o intenté calmarme un poco. Se ve que no funcionó”, continuó.

Ante el silencio de Nicolás, Florencia le preguntó: “¿No te cansa hablar siempre de lo mismo?”. Y él respondió escuetamente: “Es que no llegamos a un acuerdo”.

Molesta, ella le contestó: “No vamos a llegar a un acuerdo, lamentablemente”. Y retomó con su contundente descargo, ante un Bro enmudecido.

“Boludo, relajate. Vas a tener mil chicas para conocer, yo también (voy a tener mil chicos). ¿Qué te importa? Seguro una que te guste más que yo, y a mí seguro uno que me guste más que vos. Esto quedará de anécdota. Se ve que a vos te gustan las chicas de otra forma, que no sean como yo”, expresó. Y finalizó, picantísima: “Y a mí me gusta que no sean cagones”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.