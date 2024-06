Santiago del Moro tuvo cara a cara a Mauro Dalessio en la gala de eliminación de Gran Hermano 2023 y lo encaró en vivo.

¿El motivo? El conductor le explicó al exparticipante por qué el picante video que grabó para Juliana “Furia” Scaglione, notificándola que está soltero y que no la espera, no salió al aire, luego de que Mauro se quejara en Instagram.

SANTIAGO DEL MORO LE ACLARÓ LOS TANTOS A MAURO DALESSIO DE GRAN HERMANO EN VIVO

“El otro día bardeaste por redes y te voy a explicar lo que pasó. Hubo muchos segundos mensajes que no salieron. De hecho, el tuyo es uno de los que no salió”, le dijo Santiago a Mauro, ubicado en la tribuna.

“Y te explico por qué no salió: los mensajes los ve un psicólogo y los mensajes que podían alterar el funcionamiento de la casa no se pusieron al aire”, continuó Del Moro.

“Es cierto que muchos mandaron mensajes de amor, Denisse le dijo a Bauti que lo quería, pero ellos tienen una relación consolidada. No es tu caso, que la relación quedó con ella (Furia) pensando una cosa y vos otra. Eso se lo vas a decir el día que ella salga”, concluyó Santiago, con contundencia.

Escuchado el argumento, Mauro Dalessio le respondió: “Está muy bien”. Acto seguido el exparticipante explicó por qué le grabó ese duro mensaje a Furia, aislada desde el 11 de diciembre.

“Yo no la estoy esperando. Ella tampoco adentro. A veces dice que sí y a veces que no. Es muy confuso”, comentó Mauro.

Y cerró: “Yo sé que ella me aprecia, me quiere, pero me podría haber valorado más cuando estaba adentro. Así que, por eso, no”.

