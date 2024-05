Emma Vich descolocó a Santiago del Moro en pleno vivo de Gran Hermano 2023 cuando el conductor le preguntó si se encontraba bien. El participante contestó con un “no” rotundo y su cara de tristeza quedó expuesta.

Lo cierto es que el peluquero se angustió porque Virginia Demo, líder de la semana, no lo bajó de la placa de nominados y porque sus excompañeros de GH no lo tuvieron, en su gran mayoría, presente en los saludos que les enviaron a través de cálidos y picantes videos.

GRAN HERMANO 2023: POR QUÉ EMMA VICH SE PUSO MAL EN PLENO PROGRAMA

Santiago del Moro: -Hay más saludos (de sus excompañeros)

Furia: -Falta Emma.

Martín Ku: -Dale, Emma, que está Santi.

Santiago: -¿Qué? ¿Está fumando? Emma...

Emma Vich: -Perdón, perdón.

Santiago: -¿Todo bien, Emma?

Emma: -No. Pero sí...

Santiago: -¿Qué pasó? Contame.

Emma: -No, todo bien.

Santiago: -¿Algo no te cerró?

Emma: -Sí, pero nada. No importa. Nada, nada, Santi. No importa. Es así. No me quiere nadie.

Santiago: -Pero tiene que ver con los saludos o con lo que hizo Virginia con la placa, los movimientos.

Emma: -Tiene que ver con todo, pero no importa. Ya está. Fue. Me quedo en una. No importa, seguí.

Santiago: -Bueno, si después querés hablar me decís.

Emma: -Me pongo mal un toque y ya se me pasa.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.