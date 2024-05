Pampito sorprendió a Noelia La Gata, amiga íntima de Emma Vich, con una delicada pregunta en Intrusos, vinculada a las adicciones con las que lucha a diario el participante de Gran Hermano 2023.

El panelista le preguntó sin rodeos a la cantante cordobesa si a Emma le suministran droga, delicada versión que corren en las redes sociales, y La Gata respondió.

¿A EMMA VICH LE DAN DROGA EN GRAN HERMANO 2023?

Pampito: -Con el tema de las adicciones hay como una especie de mito dando vueltas en las redes, yo no lo creo, pero te lo pregunto a vos que lo conocés a Emma y estuviste adentro, porque dicen que “a Emma le dan droga”. Hay videos en los que se toca la nariz...

Guido Záffora: -¡Qué locura!

La Gata Noelia: -Que se toque los mocos, no significa que... No.

Marcela Tauro: -La gente ve fantasías.

La Gata: -Ya se lo dije yo, y se lo dije antes de entrar a la casa, porque él tiene eso de niño de tocarse la nariz. Mi hijo también se come las uñas y yo le digo “¡no te comás las uñas!”. No, no, no.

Guido: -Pampito, no lo digo por tu pregunta, pero hay que ser muy retorcido para pensar eso, de que en un programa de televisión le dan droga a un participante...

Pampito: -El mito está desde el primer Gran Hermano, cuando entró Maradona, decían “les tiró una bolsita de cocaína”.

La Gata: -Nadie (le da), ni siguiera lo del alcohol, que Furia una vez le dijo “borracho”.

