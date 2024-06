El miércoles a la noche se picó la tribuna de Gran Hermano 2023. En medio de la gala de nominación, Rosina Beltrán quiso explicar por qué le mando fuerzas a Juliana “Furia” Scaglione cuando entró a la casa y sus excompañeros de reality la cruzaron en vivo.

Lo cierto es que la uruguaya entró en la segunda tanda de eliminados, no sabía lo que estaba haciendo Furia en el SUM, insultando y criticando vehementemente a la mayoría de los “hermanitos” que estaban visitando la casa, y sus palabras hacia Juliana, como a “Los Originales”, fueron alentadoras y amorosas.

Sin embargo, el gesto de Rosi no fue bien recibido por Joel Ojeda, Agostina Spinelli, Alan Simone, Catalina Gorostidi y Federico “Manzana” Farías, entre otros GH, y se lo dejaron en claro en plena transmisión en vivo de Telefe.

SE PICÓ LA TRIBUNA DE GRAN HERMANO CON ROSINA BELTRÁN Y SUS COMPAÑEROS

Santiago del Moro: -Rosina, ¿quién querés que se quede?

Rosina Beltrán: -Me gustaría que se quede Bauti, Nico. La verdad es que no me gustó nada lo que vi ayer cuando entré a la casa, las agresiones de Furia.

Alan Simone: -Pero vos le dijiste “te amo” y le hiciste un corazón (con las manos).

Rosina: -¡Pará! ¿Puedo decir algo?

Joel Ojeda: -Estás en otro planeta.

Rosina: -Yo estaba con una adrenalina tremenda.

Alan: -Pero si Furia viene así hace rato...

Rosina: -¿Puedo hablar? Porque mucha gente...

Federico “Manzana” Farías: -El fin no justifica los medios. Y decís que querés que se vaya Virginia.

Rosina: -La gente me dijo cómo le había mandado un saludo a Furia después de las barbaridades que dijo de mí, yo no iba a mandarle mala energía ni loca a una persona que está súper vulnerable, con seis meses de aislamiento...

Catalina Gorostidi: -¡Súper agresiva!

Joel: -Súper agresiva, súper violenta...

Catalina: -Súper violenta, súper mentirosa...

Manzana: -Rosina quiere que se vaya Virginia.

Rosina: -No, solamente quise mandarle fuerzas. Obviamente, no comparto la agresión. No la comparto.

Agostina Spinelli: -Pero le mandás saludos a ella sola.

Joel: -Claro. A Virginia le podés mandar un saludo y le mandás a Furia.

Agostina: -Son siete los que están ahí.

