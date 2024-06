“Es la casa de todos. Yo hago lo que a mí se me canta. A mí no me censura nadie. Si yo quiero me censuro yo solita”, le dijo Furia a Florencia antes de su expulsión, y este martes lo demostró una vez más cuando se dedicó a recibir a sus excompañeros de Gran Hermano a puro insulto.

En lo que fue la continuación de la gala de ingreso de los ex participantes, Santiago del Moro hizo entrar a la casa a Joel, Williams, Alan y Sabrina (que entraron como pareja), Paloma, Coti, Damián, Cata, Denisse, Rosina y las Florencias.

El primero en ingresar fue Joel, y también el primer depositario de todo tipo de epítetos irreproducibles de parte de Furia y también de su (otra vez) ladero Emmanuel, hasta que la llegada de Williams los calmó un poco.

FURIA NO SE AHORRÓ INSULTOS A LA HORA DE RECIBIR A LOS EX GRAN HERMANO EN LA CASA

A Coti Romero, Furia la vio “morrudita”, y también le dedicó algunos adjetivos de dudoso gusto a los gritos, para que los oigan camino al SUM. Zafaron de su ojo crítico Rosina, Paloma y Damián y Sabrina.

La buena onda de la participante se terminó con el ingreso de la “caperucita roja” Catalina. “¡Anda a tu casa Catalina, sos una mentira, me re cag… for…!”, lanzó, antes de confirmar que sus “enemigos” conformaron la “vizcachera”.

“¡Olor a cul…! ¡Que olor a m…!”, se quejó al ver a Joel, Coti, Catalina y Florencia Regidor juntos. “Sor… Andá a dibujarte la jeta, gil!”, le gritó a Joel cuando este fue a l confesionario, y hasta se acordó nuevamente de Catalina cuando se fue de la casa aludiendo a una supuesta relación que tendría con un productor. ¿Cómo lo supo?

