Infinite es una película estadounidense de acción y ciencia ficción, protagonizada por Mark Whalberg, una de esas estrellas que te invita a quedarte frente a la pantalla porque no te vas a aburrir.

Está dirigida por Antoine Fuqua (Tirador), mientras que Ian Shorr adaptó el guion y Todd Stein escribió la historia cinematográfica de la novela de 2009 de D. Eric Maikranz, The Reincarnationist Papers.

// Netflix: el estreno arrollador de 86 minutos para amantes del boxeo y las artes marciales

El filme fue estrenado en Paramount+ allá por 2021 después de retrasos desde su estreno en cines original en agosto de 2020 por la pandemia del Covid-19, y ahora también se puede ver en Netflix.

De qué trata Infinte

Evan Michaels (Mark Wahlberg) es un hombre con problemas que lucha por sobrevivir. Lo atormentan los recuerdos, como pesadillas, y está automedicado y al borde de un colapso mental.

Pero llega un momento en que descubre que sus alucinaciones no son realmente lo que parecen. En realidad son visiones de otras vidas ya vividas, recuerdos de sus vidas pasadas. De esta forma, conoce a un grupo de personas que son como él, seres casi inmortales conocidos como “El Infinito” que se fueron reencarnando a lo largo de los siglos. Evan tratará de unirse a sus filas.

‘Infinite’ mezcla acción y ciencia ficción.

Hay quienes marcan que Infinite podría ser una de mutantes al estilo X-Men (2000) cruzada con Highlander (1986), incluso la comparan con Mátrix (1999), salvando las distancias y solo por su propuesta.

Cuál es el elenco de Infinite

Además del consagrado Mark Wahlberg, la película cuenta con las actuaciones de Chiwetel Ejiofor, Sophie Cookson, Jason Mantzoukas, Rupert Friend, Toby Jones y Dylan O’Brien.

Mark Wahlberg, una garantía en pantalla

Mark Robert Michael Wahlberg -así su nombre completo- es un actor, modelo, cantante y productor de televisión estadounidense de 54 años.

Como cantante, integró el grupo de rap Marky Mark & the Funky Bunch, que alcanzó un enorme éxito con el disco Music for the People.

El tráiler oficial de Infinite, película protagonizada por Mark Wahlberg.

Como actor, fue nominado a los Oscar 2006 en la categoría de mejor actor de reparto por la película The Departed. Son muy recordadas sus actuaciones en Shooter, Infiltrados, El planeta de los simios, Ted, Amenaza en el aire y Transformers: El último caballero, entre otras.

Una película con críticas dispares

Pese a la aceptación del público en las plataformas, la película no recibió tantos elogios por parte de la crítica. De hecho, más allá de que destacaron algunos puntos a favor, no fueron pocos los aspectos negativos señalados.

La película ‘Infinite’ tuvo críticas dispares pero es furor en la plataforma de streaming.

A favor. Está plagada de escenas de acción híper espectaculares que muestran un gran despliegue de efectos digitales digno de los relatos de superhéroes. Además, Mark Wahlberg siempre es garantía de entretenimiento y uno de esos actores atrayentes más allá de la trama de la historia.

// Thriller hot en Netflix: de qué se trata la película que puso incómodos a sus protagonistas

En contra. El desarrollo de lo dramático es el punto flaco de esta historia. Los especialistas destacan que se siente injustificada desde su propuesta filosófica, sin atractivo, y una excusa para llegar a las peleas o persecuciones coreográficas.

Además, como fue señalado, muchos marcan que es un intento de imitación excesivamente complicada de Matrix, que nunca se detiene lo suficiente como para despertar el interés en un solo personaje.