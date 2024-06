En una gala atípica donde fueron los exparticipantes de Gran Hermano 2023 quienes nominaron a los compañeros que siguen en carrera para alzarse con el título de campeón de esta edición, Catalina Gorostidi fue contundente con sus votos y Juliana “Furia” Scaglione no ocultó su sorpresa al escucharla.

“Buenas noches, Gran Hermano. Quiero un juego limpio, quiero un juego estratega, pero sin agresividad. Juliana está en placa, así que los votos no van a ir para ella”, comenzó diciendo Cartulina en el confesionario.

Foto: Captura (Telefe)

“Le voy a dar dos votos a Darío (Martínez Corti), y el segundo voto se lo voy a dar a Bautista (Mascia), más que nada por estrategia”, agregó, dejando en claro que, de haber sido posible, habría nominado a Furia.

“Así que, básicamente, son dos votos a Darío y uno a Bauti para que en esta placa se pueda ir Juliana. Gracias por dejarme entrar por cuarta vez a tu casa, Gran Hermano”, agregó, al mismo tiempo que Furia hacia un gesto de asombro con su rostro.

Catalina Gorostidi: “Así que, básicamente, son dos votos a Darío y uno a Bauti para que en esta placa se pueda ir Juliana”.

“¡Que se caigan las caretas!”, cerró Gorostidi. Y Furia le respondió tirándole un beso con la mano a cámara, algo incómoda por lo sucedido minutos antes: “Un besito para vos también”, culminó, visiblemente nerviosa.

Furia: “Un besito para vos también”.

ÁNGEL DE BRITO REVELÓ QUÉ FAMOSOS ENTRARÁN A LA CASA DE GRAN HERMANO 2023

En medio de la recta final para que se conozca quién será el ganador de Gran Hermano 2023, Ángel de Brito sorprendió al dar a conocer el nombre de los dos famosos que entrarán al reality de Telefe.

“Me están quemando el teléfono con los que entran a Gran Hermano. Entran a la casa dos personan, entran en dupla y, podemos decir, con una misión. Entran un toque, no se quedan, no nominan, no votan y no eliminan”, comenzó diciendo el conductor de LAM en vivo.

Foto: Web

“Lo que no sé es cuándo entran. Porque si entran la semana que viene, me da turbio. Tendrían que entrar antes de la eliminación del domingo. Entran dos personas, dos hombres de distintas edades”, agregó.

Foto: Web

Y por último, De Brito develó el misterio: “Entran dos imitadores: Pichu Straneo y Nazareno Móttola a imitar a Juliana “Furia” Scaglione y a Emma Vich. ¡Me encantan los dos! Hacen las imitaciones en La Peña de Morfi. Los participantes no lo van a poder creer. Hay que ver cómo impacta en la casa porque es información”.