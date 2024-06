Siempre contestataria y picante, Catalina Gorostidi no dejó pasar la ola de críticas e insultos que recibió de Juliana “Furia” Scaglione tras su visita a la casa de Gran Hermano 2023.

Sin embargo, Cata se puso sumamente seria y rompió en llanto cuando habló de la delicada acusación de que ella y Las Vizcachas habrían afectado la salud de Furia por no darle comida en el reality.

“Me dejaste sin comer, hija de puta. Casi me muero, forra. Pero no me morí todavía”, le gritó Juliana a Catalina, sacada, al verla paseando por la casa desde el SUM.

CATALINA GOROSTIDI DE GRAN HERMANO ROMPIÓ EN LLANTO POR LOS DICHOS DE FURIA

Invitada a All Access, Catalina recordó su reciente viaje a Santa Fe, para ver a sus pacientes, y no pudo contener las lágrimas: “(Furia) dijo ‘casi me muero’. Yo estuve en Santa Fe. Fui a visitar mi hospital, y me pongo un poco mal porque ya me cansé”.

Angustiada, Catalina continuó: “Fui al hospital, vi un montón de pacientes mío que están atravesando enfermedades muy feas, y escuchar ese tipo de cosas, a mí me rompe las pelotas”.

“Yo siempre jodo, redoblo la apuesta, pero que digan ‘yo todavía no me morí’. O que use una enfermedad…”, siguió la ex Gran Hermano, marcando un concreto límite en el juego mediático.

Impactada por el “golpe bajo” de Juliana, agregó: “Yo no avalo más nada. Estoy muy cansada. Yo lo vivo todos los días, tengo pacientes que fallecieron y no lo aguanto”.

CATALINA GOROSTIDI LE RESPONDIÓ PICANTE A FURIA DE GRAN HERMANO

En otro momento del programa, Catalina dejó de lado la sensibilidad y le contestó súper picante a Furia, luego de acusarla de acostarse con productores del programa para obtener un espacio en el medio.

“No necesito estar con nadie, pedazo de machista, inmunda”, le dijo Catalina a Juliana.

Y arremetió, enojada: “Tengo 9 años de carrera, que me lo gané sola, y tengo bastante pico y mucha simpatía. La gente me quiere por lo que soy. No necesito estar con nadie para ganarme ningún puesto”.