Con las sensaciones a flor de piel tras su paso fugaz por la casa de Gran Hermano 2023, Coti Romero opinó de los polémicos comentarios que Juliana “Furia” Scaglione hizo sobre su cuerpo y sobre su personalidad, al verla reingresar por unos minutos en la casa más famosa del país.

“Yo lo disfruté un montón y mis compañeros también lo disfrutaron. El tema fue cuando salimos y escuchamos las barbaridades que dijo de cada uno de nosotros”, dijo la correntina en A la Barbarossa.

Sobre la crítica puntal de juliana a la figura de Coti, la ex GH expresó: “No me molestó porque no me sorprendió. Ella lo venía haciendo desde hace un montón. No es nada nuevo. Por suerte la gente lo pudo ver en vivo y en directo, esta vez”.

“Pero sí, obviamente, es un bajón las cosas que se dicen, en un programa que es tan visto”, agregó.

GRAN HERMANO: COTI ROMERO RESPONDIÓ SI LE AFECTÓ QUE FURIA DIGA QUE ESTÁ “MÁS MORRUDITA”

“Nada de lo que diga me identifica. Dijo un montón de cosas de todos, y no está bueno… De mí dijo cosas horribles y al ratito dijo otras”, comentó Coti.

Pese a repudiar con contundencia los dichos despectivos, machistas, y los exabruptos de Furia, Coti Romero recordó su paso mega picante por Gran Hermano 2022 y agregó: “Entiendo que se puede equivocar. Yo no me voy a hacer la santa”.

