El especial mensaje de Coti Romero a Martín “Chino” Ku de Gran Hermano 2023 generó suspicacias sentimentales.

“Chino sos mi jugador favorito. Te prometí y lo cumplí. A no bajar los brazos que sos mi campeón”, le dijo la correntina y ex GH 2022 a Martín. Y Furia retrucó con humor: “Está enamorando minas el Chino”.

Sorprendido, el participante aclaró los tantos con su novia, Marisol: “Tintu, yo te amo a vos”.

Analizando las palabras de Romero en A la Barbarossa, Romina Uhrig dijo Coti le dio su apoyo al Chino como amiga ¿y potenció el rumor de romance con Nacho Castañares?

COTI ROMERO Y NACHO CASTAÑARES DE GRAN HERMANO 2023 ¿ESTÁN DE NOVIOS?

Romina Uhrig: - Hablando del saludo al Chino, y conociendo a Coti, lo hizo con cariño de amiga. Lo quiere como amiga. No lo hizo tirándole onda

Robertito Funes Ugarte: -Porque está de novia con Nacho. ¿Por eso?

Romina: -No sé (risa)… Yo ya me imagino los hijitos de ellos dos.

Robertito: -Hoy se lo pregunto a Nacho en La Noche de los ex.

Noe Antonelli: -¿Están juntos?

Romina: -Yo no puedo, que lo digan ellos. ¿Se imaginan los hijitos?

Lío Pecoraro: -Si ella pensara que no, diría que no.

Robertito: -¿Por qué tienen miedo de decir que están de novios?

Romina: -A veces no decís que estás de novia porque no tenés nada fijo. Cuando no tenés nada seguro, no lo podés decir. Te estás conociendo... Y no lo decís porque a veces te quemás si te estás conociendo con muchos.

