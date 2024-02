Luego de que un video que difundieron en LAM mostrara a Coti Romero e Ignacio “Nacho” Castañares dándose un beso en un boliche, Alexis “el Conejo” Quiroga apuntó contra el joven por su actitud hacia su expareja.

Indagado por la posibilidad de que Nacho lo llame para explicarle lo sucedido, el Conejo fue contundente con su respuesta en Intrusos: “Es que sería muy hipócrita si hace eso”, lanzó en el programa que conduce Flor de la Ve por América.

Foto: Captura (América)

“Mirá, lo considero poco caballero en lo que está haciendo de negarla a Coti porque, de última, loco te la mandaste y salí a decir ‘sí, estuve, me dio un beso, ¿qué querés?’”, agregó. Y cerró, tajante: “De última, meté una excusa, decí ‘fue una cosa de una noche, pintó, estaba mamado, no me di cuenta’. Pero me parece de poco hombre y poco caballero negarla a ella”.

COTI ROMERO HABLÓ DEL SALUDO CON EL CONEJO QUIROGA TRAS QUEDAR ELIMINADA DEL BAILANDO

Luego de que una mínima diferencia de votos la dejara afuera de Bailando 2023 en medio de un tremendo duelo con su ex, Alexis “el Conejo” Quiroga, Coti Romero contó cómo vivió el tan comentado saludo que se vio en la pista antes de que terminara el programa.

“Yo estaba esperando porque para mí lo mejor es irte con la frente en alto”, se sinceró Coti, que seguirá siendo parte del streaming del Bailando, en el ciclo que conduce Marcelo Tinelli por América.

Foto: Captura (América)

“Dije ‘lo saludo, se lo merece’. Y si me ganaron en el teléfono, ahora espero que lo ganen ellos al certamen”, agregó, esperando que ahora el equipo que conforma el Conejo con Martina Peña, se ganen el título de campeón. Y cerró, divertida: “Le ganaron a la que sacó a Charlotte Caniggia (que renunció tras su fuerte pelea con ella), chicos”.