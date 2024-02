El fin de semana pasado, Coti Romero y Nacho Castañares se convirtieron en noticia luego de que LAM mostrara imágenes cómplices de los ex Gran Hermano en la fiesta Polenta, ¿dándose un beso?

En las imágenes se los ve a ambos en la barra del boliche, donde se darían un fugaz beso.

Invitada al programa de Ángel de Brito, Coti reveló si estuvo chapando con Nacho y desplegó una insólita teoría que no convenció al conductor de LAM ni a las “angelitas”.

“Nacho me pidió un chicle y yo le dije ‘tengo acá’, y le muestro el que tenía en la boca. No le pasé el chicle, se lo mostré. Él hizo la seña de que lo iba a agarrar”, justificó Romero, con picardía.

Y continuó: “Es la perspectiva del video. Con Nacho somos amigos. El video es mega borroso… Estaba también La Tora en la Polenta. Es mi amiga”.

¿QUÉ DIJO NACHO CASTAÑARES DEL COMPROMETEDOR VIDEO CON COTI ROMERO?

Ese mismo día, Nacho Castañares fue a A la Barbarossa y habló de las imágenes virales con Coti Romero en el boliche.

“Salimos a bailar y estuvimos en el boliche. Estuvimos casi todos los del GH anterior y los de este GH. Y hay un video que parece que nos damos un beso, pero no es un beso. Es la perspectiva”, expuso Nacho.

Y arrojó la misma versión de los hechos que Coti en LAM: “Yo le pregunté (a Coti) si tenía un chicle y ella me dice que sí. Y jodiendo me muestra (el chicle). No hay beso. No nos tocamos”.