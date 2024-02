El video del “chape” entre Coti Romero y Nacho Castañares de Gran Hermano tomó por sorpresa a los seguidores del reality, pero aún más a los “hermanitos” de esa edición, que cerraron filas para cubrirlos, con la excepción del Conejo Quiroga, ex de la correntina.

Un cronista de LAM salió en busca de la palabra del exparticipante cordobés, que esquivó la situación alegando que “es la vida de ellos” y que él no tiene “por qué tomárselo a mal”. “Y así mismo, me hubiese molestado, lo diría”, agregó.

Coti Romero y Nacho Castañares.

“Este fue un tema que ya había salido hace mucho, y habían dicho que, yo y mi manager lo habíamos armado, que habíamos salido a decir todo eso. Bueno, hoy en día está en evidencia que nunca salimos a decir eso, porque si ya desde aquel entonces no nos interesaba, menos ahora”, señaló Alexis.

Lée más:

Revelan más detalles del romance de los ex Gran Hermano Coti Romero y Nacho Castañares

QUÉ DIJO CONEJO QUIROGA DE GRAN HERMANO SOBRE EL “CHAPE” DE COTI Y NACHO EN UN BOLICHE

Alexis también aseguró que “no está sorprendido con el contenido del video. “Era un tema que nosotros sabíamos, que había pasado una vez, no sé si después pasó de vuelta, pero ahora pasó ahí. (…) Pero adelante, también hay 600 lugares. Por ellos, lo digo, ¿eh?”, opinó.

Asimismo, Conejo explicó que con “había pasado”, se refería a algo que ocurrió mientras él trataba de reconquistar a Coti. “Sé que ahí pasó una vez. Ahora no sé si después, con el transcurso del tiempo, pasó o no, porque le perdí rastro”, explicó, generando sorpresa en el cronista.

Coti Romero y Alexis Quiroga (Foto: Captura América - Instagram /alexis_quirogaaa)

Alexis consideró también que no tendría por qué hablar ni con Nacho ni con Coti. “No hablé, y tampoco él tiene por qué tener una charla conmigo. Es su vida. Qué sé yo, a lo mejor no somos tan amigos, somos más compañeros salida. Y tampoco estaría mal. ¿No?”, analizó.

“Pero tal vez para vos sí era un amigo y ahora vemos que tal vez para él vos no”, lo picanteó el cronista. “Los amigos son amigos y yo los tengo en Córdoba, no están acá. Por ahí era más un compañero de salida, porque tampoco es que hablamos tantas cosas privadas y demás”, sentenció.

Lée más:

La insólita explicación de Coti Romero del supuesto beso con Nacho Castañares en un boliche: “Él me pidió...”