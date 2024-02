El pase de A la Barbarossa con Ariel en su salsa se puso picante con el incómodo cara a cara entre Romina Uhrig y Nacho Castañares, a pocos días de que saliera a la luz un video del ex Gran Hermano en un boliche, muy cómplice con Coti Romero.

En las confusas imágenes se puede interpretar que se dieron un fugaz beso en la barra de un boliche, pero ambos dijeron que no hubo contacto entre sus bocas. Y el malestar de Romina sería porque ella habría tenido un affaire con Nacho.

En ese presunto triángulo de los GH, Pía Shaw aprovechó la presencia de Uhrig en el programa de A la Barbarossa para preguntarle si llamó “zorra” a Coti en TikTok, a través de una canción de La Joaqui.

“Parece que el enojo de Romina es por el video con Coti. Escuchen esto”, anunció la panelista, antes de ponerle play al video de Uhrig.

Mirando a cámara junto a una amiga, Romina cantó: “Cuando te vi con ella, me quise re matar. Pero me muestro Chelo, no me vas a ver quebrar. Aunque otra zorra ocupe mi lugar. Nene, me vas a extrañar”.

¿ROMINA UHRIG LE DIJO ZORRA A COTI ROMERO POR EL COQUETEO CON NACHO CASTAÑARES?

“El TikTok lo subí un día antes de que saliera el video ese (de Nacho)”, se justificó Romina.

Poco convincente, Pía le preguntó sin filtros: “¿La zorra quién es?”. Y la exparticipante de Gran Hermano respondió con una enorme sonrisa.

Luego, Romina apuró a Nacho, quien estaba contemplando el asunto mudo: “Pregúntenle a Nacho de Coti, conmigo no hay un video, no hay nada”. Y lo chicaneó, picantísimo: “No sabía, Nachito, que eras terrible”.

Analizando el ida y vuelta, Mica Viciconte se sumó desde Ariel en su salsa: “¿Coti y Romina son amigas?”. Y la respuesta de la ex GH fue contundente: “¡No!”.

Buscando la respuesta al explosivo TikTok, Noe Antonelli le preguntó sin rodeos: “Romi, ¿Coti para vos es una zorra?”.

Sin embargo, Barbarossa evitó la respuesta al hacerle una nueva pregunta antes de darle el minuto para que responda: “¿Qué onda tenés vos con Coti?”.

Y Uhrig contestó, cerrando el tema: “Con ella es un ‘hola’ y un ‘chau’. Cuando nos vemos nos saludamos. Antes ni nos saludábamos”.