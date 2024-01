Luego de que los participantes de Bailando 2023 vivieran una nueva gala a puro nervios y adrenalina, Marcelo Tinelli develó el voto secreto de Aníbal Pachano (uno de las jurados que está en el lugar de Marcelo Polino, junto a Moria Casán, Flor Vigna, que está en reemplazo de Carolina “Pampita” Ardohain y Ángel de Brito) y se conocieron qué figuras quedaron con menor puntaje y fueron sentenciados por sus compañeros: Alexis “el Conejo” Quiroga, Martín Salwe, Luciano “El Tirri”, Coti Romero, Brian Sarmiento y Anabel Sánchez.

Con este resultado, Pachano fue el encargado de darle una nueva oportunidad a una pareja y le dio su voto de confianza a Brian: “Disfrutá y no te enojes tanto porque vos te enojás”, lo aconsejó el artista. A su turno, De Brito se inclinó por Salwe y su bailarina, Nenu López.

Foto: Captura (América)

Por su parte; Vigna quiso que Anabel siguiera en competencia: “Voy a votar por mi corazón”, argumentó, despertando la emoción de la modelo. Y Moria le dio el último voto de esta ronda al primo del presentador, El Tirri: “Yo no le veo ninguna falla, es extraordinario. Aunque no supiera caminar, a mí este hombre me conmueve. Es un gran hombre que sabe de entretenimiento y este show es entretenimiento”, expresó, al ver al participante con lágrimas en los ojos.

Fue entonces que antes de culminar el ciclo de América, Tinelli hizo el gran anuncio y dio a conocer la decisión del público entre la expareja Coti y Conejo: “Récord absoluto de millones de votos. Señoras y señores, gracias a todos por haber llamado. La pareja que pase, lo hace con el 51,2% de los votos. La pareja que deja el certamen, lo hace con el 48,8%. Se meten entre los 10 finalistas del Bailando… ¡el Cone Quiroga y Martina Peña!”.

Coti Romero: “Te juro que desde el día que entré por esta puerta, yo ya gané. Estoy muy contenta de haber pisado esta pista, es mi sueño desde que tengo 6 años”.

De esta manera, el equipo saltó de felicidad y Coti no dudó en acercarse hacia la bailarina y su expareja, el Conejo, para darles un abrazo que fue bien recibido por el joven, a tal punto que le dio un sentido beso a la flamante eliminada. Además, ella se despidió con lágrimas en los ojos: “Te juro que desde el día que entré por esta puerta, yo ya gané. Estoy muy contenta de haber pisado esta pista, es mi sueño desde que tengo 6 años. Le agradezco a toda la gente que nos estuvo bancando, a mi familia que está ahí del otro lado, sé que nos está viendo. Los amo mamá, papá, hermanos y a toda la gente de Corrientes, los amo con todo mi corazón. Gracias Marce, no tengo otras palabras de agradecimiento, de verdad”, cerró, muy movilizada.

ÁNGEL DE BRITO HABÍA REVELADO QUE COTI ROMERO Y EL CONEJO SE ENFRENTABAN EN EL TELÉFONO DEL BAILANDO

En medio de la cuenta regresiva para que se viva la gran final del Bailando, Ángel de Brito reveló que se vivirá una de las sentencias más picantes desde que comenzó el programa que conduce por América: Coti Romero se enfrentará a su expareja, Alexis “el Conejo” Quiroga en el teléfono.

Así se pudo ver en el posteo que el jurado compartió en Instagram Stories donde se ve a los participantes esperando la decisión del público y que acompañó con una encuesta para que sus seguidores elijan a su favorito.

Foto: Captura de Instagram Stories (@angeldebritooki) Por: Fabiana Lopez

Cabe recordar que el próximo 29 de enero será el último programa de esta edición que se consagra a un equipo como el campeón, que se alzará con el título y el premio después de un arduo año de esfuerzo y dedicación.