Luego de mal momento que vivió con la fuerte pelea que mantuvo con Charlotte Caniggia, donde recibió varios insultos, Coti Romero sorprendió al hablar de la participante, quien decidió dar un paso al costado de Bailando 2023.

Todo comenzó cuando Marcelo Tinelli le preguntó si se quedó mal con lo sucedido en la pista. A lo que Coti se sinceró en vivo: “Un poquito sí, pero porque no quería que ella termine así. Sé que fue algo que nos cargó a las dos”.

Foto: Captura (América)

“Yo la entiendo porque, muchas veces, me ha pasado a mí también que, en un momento de impulso, me fui de boca y tuve acciones que no quería. Por eso, la entiendo perfectamente”, agregó la participante.

Asimismo, no dudó en halagar a la hija de Mariana Nannis: “No es una mala persona, es un amor. Cuando la pude conocer bien, me di cuenta que tiene un corazón muy lindo y hay que destacar eso. Ojalá que se pueda solucionar porque no es lindo venir a trabajar con energías negativas”.

“Si bien teníamos nuestras idas y vueltas, siempre fue con respeto de ambas partes. Lo que pasó me tomó por sorpresa, creo que ella venía cargada de antes, capaz. Vio comentario, pero se lo tomó muy personal, me parece. De mi parte está todo bien, ella lo sabe. Espero que podamos solucionar las cosas y terminemos bien”, cerró la joven, contundente.

ASÍ FUE LA FEROZ PELEA DE CHARLOTTE CANIGGIA CON COTI ROMERO, CON INSULTOS INCLUIDOS, EN EL BAILANDO

Luego de haber regresado de sus vacaciones, Charlotte Caniggia no pasó por alto las fuertes declaraciones que había lanzado Coti Romero en Bailando 2023, y no dudó en responderle sin filtro en la pista.

“¡La falsa! ¡Hola!”, la saludo la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia a una de las conductoras del streaming del Bailando. Y siguió: “Sos una falsa y una irrespetuosa. En las redes dicen que sos una chanta y rompes parejas”.

Charlotte Caniggia estalló contra Coti Romero (Foto: captura América)

Si bien Coti también lanzó picantes frases para defender, Charlotte siguió con su descargo: “Para mí sos mala gente. Punto. No sos buena persona y ojalá te vaya muy mal. El karma te va a volver. La que es mala persona sos vos, no yo. Besitos, bebé”.

Y cerró, ante la atenta mirada de todos los presentes: “No la soporto. No la banco a Coti. ¡No la puedo ni ver! Es más, vi que estuviste llorando cuando me fui de vacaciones y, mi amor, aprendé a actuar porque no se te cayó ni una lagrima, querida. ¡No sabes ni actuar! ¡Chanta! Es una bol… esta. Es una real bolu… Vos sos una bolu… Se hizo la que lloraba y es una mentirosa. Esta no llora n, aunque la maten”.