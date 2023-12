Yeyo De Gregorio habló sin filtros en Intrusos sobre Bailando 2023, enojadísimo porque la producción le exigió que posponga un viaje porque si no lo echarían a él y a su bailarina, Martu Morales, del programa.

“Me dijeron que si hoy yo no estaba hoy acá nos echaban a los tres. Ensayé una hora y media. No dormí en toda la noche porque estoy re caliente. Se darán cuenta por mi tono. Me puse a llorar. Martu también. No me parecen las formas”, dijo el actor, quien tendría que estar disfrutando unos días en Brasil con su novia.

En ese acalorado contexto, Yeyo cuestionó que a Charlotte Caniggia le hayan permitido que se tome días de vacaciones en pleno certamen y volvió a apuntar contra la producción.

“¿Para vos quién gana el Bailando?”, le preguntó Marcela Tauro. Y De Gregorio lanzó un picante sincericidio: “Para mí gana Charlotte, si la está cuidando así es porque quieren que gane Charlotte”.

“No tengo nada con ella, pero seguramente quieren que gane ella”, aclaró el actor, buena onda con su compañera, pero indignado.

FUERTE DEFENSA DE YEYO DE GREGORIO A MARTU MORALES

En ese explosivo marco, el notero Gonzalo Vázquez le comentó a Yeyo: “Moria fue la jurado que fogoneó esta situación. Dijo que Martu no era la famosa, que vi vos no estabas...”.

Indignado, el actor no dudó en defender con todo a la reconocida influencer que lo acompaña en la pista: “No, eso es otra cosa que ¡basta! Te juro que la calentura que tengo. Basta de ningunearla a la piba. Tiene 18 años. No es hija de nadie, nieta de nadie y todo se lo ganó solita”.

“¿Tan fácil es tener 10 palos de seguidores en las redes? ¿Cuántos tiene ustedes entre todos? Creo que no llegan ni a la mitad”, arremetió.

Dando por terminado el tema, Yeyo De Gregorio apuntó: “Me da bronca porque todo el tiempo la hostigan. Es una chica chica que cada vez está creciendo más, se la banca más, y es una piba bárbara, de familia. No está buena que la traten así. Perdón, pero estoy re caliente”.