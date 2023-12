Desde que comenzó Bailando 2023, Yeyo de Gregorio venía sorteando las galas sin escándalos personales ni teniendo encontronazos con sus compañeros de certamen.

Sin embargo, pocos días atrás dijeron en LAM que el actor estaría celoso de su bailarina, Martu Morales, y aclaró los tantos con contundencia en pleno programa.

¿YEYO DE GREGORIO ESTÁ CELOSO DE MARTU MORALES?

Marcelo Tinelli: -¿Usted no está celoso de Martu, no? Esto lo dijo Ángel en LAM.

Yeyo de Gregorio: -Mamá me dijo que dijeron algo, pero no, no. Se ve que les molesta que somos un equipo de dos pibes normales, que no hacemos quilombo con nadie y no tenemos drama.

Marcelo: -¿A quién le molesta? ¿A Ángel?

Yeyo: -No sé, a los que dicen cosas.

Ángel de Brito: -No, no. A nadie le molesta. Me contaron que preguntaste en producción por qué Marcelo había cambiado la forma de presentarte. Que antes decía Yeyo y Martu, y ahora dice Martu y Yeyo.

Yeyo: -¿Es así? ¿Seguro?

Ángel: -Sí, es así. Vos le pregonaste a un productor eso.

Yeyo: -Es mentira. Que digan esas cosas no está bueno. Nosotros no tenemos drama, nos llevamos bien.

“Acá no hay figura. No hay 1 o 2. Con Flor (coach) somos un equipo. No importa si primero la nombran a Martu o a Yeyo”.

Ángel: -Esta producción miente. Y no tiene nada que ver con que se lleven mal o bien. Tu problema era con Marcelo que te presentaba distinto.

Yeyo: -Marce, ¿yo te pregunté algo?

Marcelo: -No, a mí no me dijiste nada, pero no sé.

Yeyo: -Nosotros en esa no entramos. Nosotros venimos a bailar, ensayamos todos los días, la pasamos bien. Hace dos galas medio que le encontramos la vuelta y lo estamos disfrutando… Acá no hay figura. No hay 1 o 2. Con Flor (coach) somos un equipo. No importa si primero la nombran a Martu o a Yeyo.