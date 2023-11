Una vez más, la nominación entre los participantes de Bailando 2023 volvió a desatar fuertes cruces. En esta oportunidad, Camila Homs disparó sin filtro contra Martina Morales, la partenaire de Yeyo De Gregorio, y la joven redobló la apuesta en la pista.

Todo comenzó cuando Cami, la ex de Rodrigo de Paul (con quien tiene a sus pequeños Francesca y Bautista), le dio el voto a Martu nombrándola como “la bailarina” de De Gregorio: “Hablando de falsedades voy a votar a Yeyo y a Martu, su bailarina. A mí la falsedad no me cabe ni un poco. Se hace la copada y después me clava el voto en la nominación”, lanzo sin filtro.

Y como era de esperarse, a su turno, la joven le devolvió la gentileza: “El voto, claramente, va para Cami Homs. De una. La verdad es que no me gustan las formas, no me gusta que mienta, y tampoco me gusta me diga ‘la bailarina de’. En todo caso, ella es ‘la ex de’ y nadie le dice nada. Nada, eso”, arremetió, sorprendiendo a todos los presentes con su comentario.

“Martu, a diferencia tuya, yo me lo banco cuando me lo dicen. Vos, me parece que no te lo bancás. Para mí, en este caso, Yeyo es el protagonista, báncatela”, respondió Camila. Y Martina cerró, visiblemente enojada: “No me parece correcto. Estamos acá, todos juntos, estaría bueno que te aprendas mi nombre, por lo menos”.

¡Qué momento!

CAMI HOMS HABLÓ POR PRIMERA VEZ DE SU NOVIAZGO CON JOSÉ “EL PRINCIPITO” SOSA

En medio de la felicidad que vive a poco de debutar en la pista de Bailando 2023, el programa que conduce Marcelo Tinelli por América, Camila Homs abrió su corazón y reveló que está en un gran momento sentimental de la mano de José “el Principito” Sosa.

“Está todo viento en popa. Nuestros hijos ya se conocieron y estamos súper bien, muy contentos”, remarcó la expareja de Rodrigo de Paul –con quien tiene a sus hijos Francesca y Bautista- sobre el futbolista que también tiene dos hijos de una relación anterior.

“Cuando lo vi, no sabía que era futbolista y después me enteré, pero no porque me lo haya dicho él. Me enteré por el entorno, porque teníamos una amiga en común”, agregó, divertida, en una nota que le dio a Socios del Espectáculo. Y sobre haber comenzado una flamante historia de amor con alguien de la misma profesión que el padre de sus niños, cerró, sincera: “No soy de juzgar para nada”.