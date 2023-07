Camila Homs respondió con picardía cuando le preguntaron quién la tiene bloqueada

Camila Homs, expareja de Rodrigo de Paul, visitó a Fer Dente en su programa, Noche al Dente, y respondió con picardía cuando el conductor le preguntó qué famoso la tiene bloqueada.

"Ay... Qué pregunta... Si pudiera nombrar al famoso que me tiene bloqueada...", expresó. "Para, al famoso que te tiene bloqueada, ¿vos no lo podés nombrar?", siguió Dente. "No", respondió ella, tajante.

"Ay... Qué pregunta... Si pudiera nombrar al famoso que me tiene bloqueada...". G-plus

Rápidamente, todas las miradas se dirigieron a Rodrigo quien, a principios de junio, le puso una medida cautelar en la que le prohíbe hablar de todo lo que tenga que ver con su separación y mostrar a sus hijos. ¿Teléfono para su ex?

CAMILA HOMS HABRÍA PEDIDO QUE FLEXIBILICEN LA MEDIDA CAUTELAR QUE RODRIGO DE PAUL LE PUSO

Adrián Pallares contó en el programa matutino de eltrece que Camila Homs habría pedido a Rodrigo de Paul que flexibilicen la última medida cautelar que le puso.

“Básicamente, quieren que se pueda mostrar a los chicos”, dijo el conductor y Nancy Duré agregó: “Esto puede ser el principio de un gran escándalo”.