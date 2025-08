Morena Rial volvió a encender las redes con un durísimo descargo en sus historias de Instagram, en el que apuntó sin filtro contra personas que, según ella, se muestran como familiares cercanos de su hijo, pero no se comportan como tales.

“Para todos los que se golpean el pecho diciendo que son familia de mi hijo o lo que sea, manéjense. Mi hijo no necesita andar mendigando cariño a ninguno, vayan a hacerse los que les importa bien a la mier…”, comenzó diciendo la hija de Jorge Rial, que es mamá de Francesco, fruto de su relación con Facundo Ambrosioni; y tiene a su bebé Amadeo con Matías Ogas.

Luego, dejó en claro que decidió poner un freno a esas actitudes: “Me cansé de estar y ser buena, manéjense”, agregó, sin querer ahondar a quienes estaban dirigidas sus palabras. Y cerró, sin filtro: “Y al que le quepa, que se lo ponga, corta”

¡Tremendo!

Foto: Captura de Instagram Stories (@moreerial) Por: Fabiana Lopez

MORE RIAL REVELÓ EL INSÓLITO REQUISITO QUE TIENE PARA ACEPTAR UN TRABAJO: “VUELVO A SER MEME”

More Rial reapareció en LAM y, fiel a su estilo sin filtro, dejó una serie de frases que ya son material de meme asegurado después de que fuera consultada por sus proyectos laborales.

“Tampoco me voy a levantar a las 8 de la mañana. Ustedes se levantarán a esa hora, yo no. Los amo a todos, vuelvo a hacer meme, chicos, pero ni en pedo me levanto a las 8 de la mañana para trabajar”, lanzó la hija de Jorge Rial, entre risas.

La joven reveló que haría tareas de oficina con su abogado, Alejandro Cipolla, pero con condiciones: “Yo soy VIP, siempre VIP. Después de las 2 de la tarde, el horario que quieran. Mi fábrica abre a las 2 de la tarde. Si quieren, laburo de madrugada, pero a la mañana no”.

Foto: Captura (América)

Por último, el letrado le imprimió suspenso al no querer ahondar en un misterioso “proyecto que próximamente se va a anunciar en redes”, pero dejóen claro que no se trata de ningún programa de streaming.