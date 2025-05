Este lunes se supo que a Morena Rial se le volvió a complicar el panorama respecto a la libertad excepcional que le concedió la Justicia en febrero gracias a la intervención de Fernando Burlando, y ocurrió en medio de un escándalo que generó en un juzgado.

En LAM, Pepe Ochoa contó que la mediática hija de Jorge Rial debía presentarse el viernes e un juzgado a firmar como condición que le impuso el fiscal Patricio Ferrari para continuar en libertad, pero ella tuvo un problema con los certificados de atención psicológica.

“El fiscal y la jueza aceptan que sea Carlos Díaz, el ex psicólogo de Diego Maradona, pero Morena tenía que ir a firmar porque del 1 al 10 de cada mes. Morena tiene que acercarse al juzgado y firmar. Y lo que sucedió esta vez, es que Morena recontraputeó de arriba abajo a la de la mesa de entrada”, señaló el panelista.

MORENA RIAL PROTAGONIZÓ UN ESCÁNDALO EN LA MESA DE ENTRADA DE UN JUZGADO Y SE COMPLICA SU SITUACIÓN FRENTE A LA JUSTICIA

“El tema fue así, firmó y la de la mesa de entrada le dijo ‘necesito ver los certificados de las dos sesiones anteriores’, y Morena dice ‘¿para qué me vas a pedir el certificado? Si no lo tengo, no te lo voy a dar. ¿Sabes quién soy? Soy famosa, soy Morena Rial’, y la puteó de arriba abajo y se fue”, agregó Ochoa, que leyó el documento que se labró ante sobre el hecho en el juzgado.

“Dentro del juzgado tengo una persona que conozco que me dice que la jueza es excelente y es muy complicada, y que la persona que trató mal Morena es de mucha confianza de la jueza. Está muy enojada, así que Morena tiene que empezar a tener cuidado. No sea que, a raíz de todo, pidan su detención”, advirtió el panelista.

“Lo que pienso es que ninguno de los abogados le dice ‘Che, Morena, hacé lo que tenés que hacer’”, expresó el panelista que detalló el complicado historial que tiene la joven con sus psicólogas, a una de las cuales le llegó a pedir cuatro certificados por adelantado.

