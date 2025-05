Con calma y lejos de los explosivos cruces que tuvo con LAM, Morena Rial le dio una profunda nota al notero de Ángel de Brito en la que recordó su dura infancia.

La joven de 26 años contó por primera vez cómo fue la charla que tuvo con su papá, Jorge Rial, en la que le dijo a ella y a su hermana Rocío que eran adoptadas. Además, Morena fue letal con Silvia D’Auro.

Foto: captura de pantalla de América, LAM.

EL DÍA QUE JORGE RIAL LES DIJO A MORENA Y ROCÍO QUE ERAN ADOPTADAS

Notero Santiago Riva Roy: -¿Cuándo te enteraste de que eras adoptada?

Morena Rial: -Yo lo supe siempre a eso.

Notero: -¿Pero recordás el día? ¿Cuántos años tenías?

Morena: -Mi papá siempre nos dijo eso. Nos dijo que había mucha maldad en la calle, en el colegio. Aparte, la exposición. No podía esperar a que nos lo venga a decir alguien de la calle. Mi papá siempre nos inculcó eso desde chiquitas. Éramos adoptadas.

MORENA RIAL NO QUIERE SABER NADA DE SILVIA D’ AURO

Notero: -Y esa mujer que debía amarlas, que quería tener hijas, un día se convirtió en un monstruo más que en una mamá. ¿Fue así?

Morena: -Yo creo que siempre fue un monstruo. Desde el minuto cero. No cambiás de la noche a la mañana.

Notero: -¿Cuál creés vos que era la explicación? ¿Tiene un problema psiquiátrico? ¿Era violenta porque no conoce el amor? ¿Qué creés vos que pasaba en su cabeza para ser así con ustedes?

Morena: -Nunca lo entendí. Todo el mundo dice que tenía problemas psiquiátricos. Desde mi punto de vista, supongo que sí, pero no era algo que trataba, me parece. No tengo idea qué le pasó por la cabeza. En su momento le sirvió de escudo para que no se termine la relación con mi papá. La pudo llevar varios años más volviéndolo loco. Éramos el intermedio de ellos dos para que no se rompa la relación, que ya estaba rota.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.