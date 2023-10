Hace pocos días Alejandro Cipolla, abogado de Morena Rial, adelantaba que la hija de Jorge Rial llevaría a la Justicia a Silvia D’Auro, su madre adoptiva, acusándola de “torturas y vejaciones agravadas por su condición de menor de edad”.

En varias oportunidades la mediática relató los episodios marcados por la violencia que asegura haber vivido en su infancia de parte de la exesposa del conductor de Argenzuela. “Estamos terminando de armar la denuncia con Alejandro. Son varios testigos y varios hechos”, aseguró, a Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs).

“Ella a qué se puede oponer. Nosotras llegábamos golpeadas al colegio. No se puede oponer mucho”, lanzó, durísima en el ciclo de Carmen Barbieri.

Foto: Web

MORENA RIAL HABLÓ DEL JUICIO QUE LE INICIARÁ A SILVIA D’AURO POR “TORTURAS Y VEJACIONES”

También Morena aseguró que tanto su padre como su hermana, Rocío, no forman parte de la denuncia que realizará.

“Mucha gente vio lo que pasábamos nosotras con mi hermana. Yo voy en contra de ella sola, no le pedí ayuda a nadie. Ni a Rocío, ni a mi papá, ni a nadie. Yo voy sola con la gente que sé que me va a salir a apoyar. No sé si después se va a sumar alguien”, señaló.

La influencer contó que desconoce por qué Silvia dejó de verlas tras separarse de su padre. “No sé bien lo que ellos firmaron en su momento de la patria potestad. Yo era más chica y no entendía mucho, pero más allá de todo hay un abandono. Ella no nos vio más desde los 11 años”, aseveró, dura.