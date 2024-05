El de Luciano Castro y Griselda Siciliani está llamado a convertirse, por más que estemos en mayo, en el romance del año y en Noche el Dente, el actor contó cómo se produjo este reencuentro amoroso con su colega tras casi 20 años.

Luciano destacó que, en esta nueva etapa, le resultó mucho más fácil entrar en confianza con Griselda. “No es que conocí una chica y estoy empezando a vincularme. Nos rencontramos en el cumpleaños de Carla Peterson y nos pintó ir a cenar y ya”, reveló, sobre evento que tuvo lugar en abril.

“Pero no te puedo decorar (sic) eso porque son años, y años que venimos de amistad de conocernos y montón de cosas que no es una chica más, te diría. A mí me gusta La tana, me gusta mucho”, confesó Luciano.

LUCIANO CASTRO CONTÓ CÓMO SE REENCONTRÓ AMMOROSAMENTE CON GRISELDA SICILIANI TRAS CASI DOS DÉCADAS SEPARADOS

En ese sentido, Castro contó: “Estuvimos mucho tiempo sin hablarnos y sin vernos, pero siempre tuvimos muchos amigos en común y algunos de esos amigos llevan y traen, pero con esa cosa cariñosa del amigo que te dice ‘estuve acá, estuve allá’”, en referencia a los rumores que se confirmaron al cabo de unos días.

“Nos pasa algo muy gracioso que no encontramos grandes en el cumpleaños de Carla y tuvimos la misma charla que cuando teníamos veintipico. Y la vida nos pasó por encima a los dos, entonces nos encontramos hablando de hijos y de cosas que nunca habíamos hablado”, dijo para explicar su punto de vista. 0

“A mí siempre me gustó La Tana y siempre me gustó y me parece increíble haberme reencontrado con ella después de 17 o 19 años”, reflexionó, aunque más tarde confesó que le “impresiona” el “humor que tiene”.

