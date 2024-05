Tras varios días de especulaciones sobre una posible relación entre ellos, Griselda Siciliani le confirmó al panel de Intrusos, a través de un mensaje de WhatsApp, que mantiene un vínculo con Luciano Castro.

Todo comenzó ante la consulta de unas fotos que mostraron en LAM, donde se puede ver a los actores juntos en un restaurant.

Ante la insistencia del panel del programa de América, Griselda respondió “si está saliendo con Luciano Castro” y lo hizo con un emoji enamorado.

Ante esta reacción, el panel dio por confirmado el romance de los actores según la palabra de Siciliani a través de emojis de WhatsApp.

El ex de Flor Vigna y Sabrina Rojas, por su parte, recientemente dio una entrevista en la que habló de lo que vivió al separarse de su última novia, a principios de este año.

Castro contó cómo vivió el proceso después de terminar el noviazgo y fue contundente al analizar su última relación.

“El primer y segundo mes estuve muy muy triste, me fui poniendo en pie y todo sale como tiene que ser. Fue la primera vez que no me separé de una manera drástica”, relató el actor en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

ADRIÁN SUAR REVELÓ SIN FILTRO CÓMO ES TRABAJAR CON SU EX, GRISELDA SICILIANI, EN TEATRO

Adrián Suar, protagonista de Jaque Mate, asistió a Socios del Espectáculo y reveló con total sinceridad cómo es trabajar con su expareja, Griselda Siciliani, en el teatro. La expareja, que estuvo junta durante 9 años y se separó hace ocho, protagoniza la obra Felicidades.

Adrián Suar y Griselda Siciliani.

“Es un cumpleaños de Griselda que arranca con una gran pelea entre nosotros dos, que somos marido y mujer, y suspendemos el festejo”, contó Adrián, que con Griselda es padre de Margarita. “¿Se te vienen momentos de la vida real? ¿Podés separar el actor de...?”, le consultó Matías Vázquez.

