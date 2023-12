Después de mucho tiempo, Benjamín Vicuña volvió a protagonizar un rumor de romance con una compañera de trabajo, en este caso con Griselda Siciliani, con quien comparte pantalla en la serie Envidiosa.

En Intrusos, Laura Ubfal contó que la serie está siendo producida por Adrián Suar para Netflix como una comedia en episodios de media hora, en la que Benjamín no es el actor principal; y la producción mostró la nota que el actor brindó durante un evento en el Planetario.

Griselda Siciliani.

Benjamín contó que, después de un año de muchos viajes laborales, se quedará en Buenos Aires por un buen tiempo para ensayar una obra de teatro con Suar, Siciliani, Peto Menahem y Jorgelina Aruzzi.

“Es una obra espectacular y quiero estar muy fuerte para el año que viene”, aseguró Benjamín, que además se refirió a su trabajo en Envidiosa por lo que el cronista aprovechó para preguntarle si era mucho trabajo con Griselda.

Leé más:

Adrián Pallares vio a Griselda Siciliani como Zulema Yoma y la comparó con un popular personaje de TV

QUÉ DIJO BENJAMÍN VICUÑA SOBRE LOS RUMORES DE ROMANCE CON GRISELDA SICILIANI

“Con Griselda, mucho. Bueno, no mucho. Coincidimos en estos dos proyectos y la verdad es que es una compañera con la que, ya sacamos las cuentas, hace diez años que hicimos Farsantes y con la que tengo la mejor. El otro día la fui a ver al teatro a Pura sangre”, reveló.

Sobre las especulaciones, Vicuña bromeó: “Sería un trío entonces, porque está Adrián también”. “No sean machistas, no tracemos. Podemos tener amigas y compañeras. Te estás anticipando, no pasa nada”, se defendió.

Benjamín Vicuña en los Martín Fierro de la Moda (Foto: captura América)

Cuando Ale Guatti le recordó sobre los rumores con Laurita Fernández, Vicuña alegó: “¿Y? ¡Ahí no pasó nada! ¿Se equivocaron ahí? ¡Miren los patos!”, cerró el actor el tema, en referencia al evento de una película del mismo nombre del que estaba siendo parte.

Leé más:

Benjamín Vicuña justificó el enojo de Pampita en el Martín Fierro de la Moda: qué dijo