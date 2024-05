Este lunes, y tras algunos días de rumores, Griselda Siciliani confirmó su romance con Luciano Castro, de quien había sido pareja muchos años atrás, y lo hizo de manera contundente ante un cronista de TV.

En A la tarde, el cronista del ciclo de América ubicó a Griselda en una esquina de Palermo, en medio de una filmación, y trató de obtener su palabra desde atrás de la valla. “Griselda, pulgar arriba o pulgar abajo, ¿con Luciano Castro todo bien? ¿Están saliendo?”, le preguntó a la distancia.

Luciano Castro y Griselda Siciliani (Fotos: Capturas América TV y eltrece)

La actriz miró a cámara, primero con curiosidad y luego con simpatía, y levantó el dedo gordo de su mano derecha en una clara señal de “ok”, es decir dando a entender que el romance con Castro está viento en popa.

GRISELDA SICILIANI HABLÓ SOBRE SU RELACIÓN CON LUCIANO CASTRO, TRAS UNA OLA DE RUMORES QUE SE CONFIRMARON

“Sí, estamos bien”, agregó Griselda más tarde ante la insistencia del cronista sobre una definición, ya entendiendo que tras haber sido fotografiada comiendo con Luciano días atrás, no había manera de negarlo.

Hace más de 17 años, Griselda había confesado su romance con Luciano en el programa de Susana Giménez, en Telefe. “Usted tuvo un novio famoso, además, leí alguna vez. LC, se llamaba”, le había dicho la diva durante un sketch en el que participó junto a Antonio Gasalla.

Las fotos de la cena entre Griselda Siciliani y Luciano Castro. (Foto: Captura /elejercirtodelam)

La actriz reveló que se trataba de Luciano, que en aquella época ya estaba en pareja con Sabrina Rojas, tras cortar con Elizabeth Vernaci. “Fue antes de Adrián (Suar), éramos muy jóvenes (…). Pero no quiero hablar porque a él no le gusta. Es ermitaño el gordo, y lo quiero mucho. Fue una cosita, un romance, no es que éramos novios...”, explicó.

