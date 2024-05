Si bien pasaron muchos años del pedido de disculpas que hizo Carolina “Pampita” Arodohain cuando estaba al frente de Pampita Online en 2019 y analizó unas fotos íntimas que se habían viralizado de Luciano Castro, el actor recordó el episodio y dio que hablar con sus declaraciones.

Todo comenzó con el comentario que Catalina Dlugi le hizo a su entrevistado en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce por La Once Diez.

“Vos fuiste un hombre que marcaste que no te gusta ser un objeto sexual. Y muchas te pidieron disculpas”, expresó Dlugi.

Luciano Castro.

Fue entonces que Luciano dijo lo suyo: “Gracias por sacarme el tema porque desde que hablé de eso, nunca más tuve la oportunidad. Tengo grandes amigas que me dijeron, ‘gordo, tu discurso es erróneo. Si vos te tomás un colectivo, ¿pensás qué ponerte para subirte?’”.

“Entonces desde este punto de vista no me comparé nunca con una mujer, sino más bien de pedir respeto por otra persona”, agregó Luciano.

“Bueno, una de las personas que te pidió disculpas públicas fue Pampita”, intervino la presentadora. Y el galán aclaró, contundente: “¿Públicas? ¿En serio? Discúlpame, Catalina. Esto no es para reírse”.

Pampita. (Foto: Instagram/@mechiugarte).

“Si yo tengo un problema con vos y te quiero decir algo, te llamo por teléfono. No espero a una entrevista con alguien para decir, ‘ay, le quiero pedir disculpas a alguien por televisión”, dijo Castro.

“Y yo no creo en la gente que sufre, llora y después lucra con eso”, siguió. Y cerró, firme con su postura, en referencia a la top: “Entonces dejé de creer un poco en tu sufrimiento”.

CUÁL FUE LA FRASE DE PAMPITA QUE ENFURECIÓ A LUCIANO CASTRO

En 2019 se viralizaron fotos de Luciano Castro desnudo y Pampita, en el programa que conducía en Net TV, dio su veredicto: “Si esto es así, no me quiero imaginar cómo se puede poner. Qué bien que está, qué bárbaro”, exclamó en Pampita On Line.

El día que Pampita vio a Luciano Castro desnudo.

Además, Pampita contó que una conocida suya había vivido un romance con Luciano: “Una amiga pasó por ahí. Le voy a mandar un mensaje con aplausos. La voy a felicitar”, comentó.

Esas palabras hirieron a Luciano Castro. Pese al pedido de disculpas públicas que le hizo Pampita, nunca se lo perdonó

ASÍ VIVIÓ LUCIANO CASTRO SU SEPARACIÓN DE FLOR VIGNA

A tres meses y medio de que se conociera que se separó de Flor Vigna, Luciano Castro abrió su corazón y contó cómo vivió el proceso después de terminar el noviazgo y fue contundente al analizar su última relación.

“El primer y segundo mes estuve muy muy triste, me fui poniendo en pie y todo sale como tiene que ser. Fue la primera vez que no me separé de una manera drástica”, relató el actor en Agarrate Catalina.

Flor Vigna y Luciano Castro en el videoclip que grabaron juntos. (Fuente: Captura YouTube/flor Vigna)

En cuanto a su presente, detalló: “Estoy bien. Supe estar mal, como corresponde a cualquier separación de mucho amor. Yo ya atravesé como tenía que atravesar, con lo que podía”.

“Me apoyé en personas, en familia, en amigos, en la música. Y aprendí que cuando llegás al fondo, pateás y subís para arriba”, detalló Luciano.

“Nosotros siempre fuimos una pareja muy respetuosa, hablábamos mucho y hasta hace un mes atrás hemos charlado, nos hemos visto, todos gestos de cierre muy lindos, muy maduros, de una relación saludable”, agregó.

Y cerró: “Hoy en día, descubrí las charlas con mis hijos, que saben que podemos hablar de lo que sea, que los extraño cada vez que estoy trabajando lejos”.

Luciano Castro con sus hijos Esperanza y Fausto (Foto: Instagram)

“A veces, extraño tanto a mis hijos que me pongo a llorar, me cuentan cosas de lo diario que me da bronca perderme, pero siempre tuve la sensibilidad a flor de piel y ellos me conocen”.