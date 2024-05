Luego de las fuertes repercusiones que despertó la noticia de Fernanda Iglesias, quien aseguró en LAM que Luciano Castro y Flor Vigna seguirán juntos, pero en secreto; la cantante despejó todas las dudas sobre su presente sentimental.

“No estamos juntos hace más de 4 meses”, expresó Flor en PrimiciasYa, además de haber asegurado que no mantiene más contacto con quien fue su pareja, dejando en claro que su separación no tuvo vuelta atrás.

Flor Vigna en vestido de red y lencería XXS. (Foto: Instagram/@florvigna)

Esto se contradice con las palabras de Luciano, quien había revelado que sigue hablando con su ex: “Hablo con ella, eso también me alivia, poder hablar con ella y ella conmigo, pero siempre en buenos términos y más que nada para saber cómo va la evolución del otro. Siempre hablamos de evolución, no hablamos nunca de un retroceso. Uno va creciendo y van pasando etapas”, había dicho, en diálogo con A la tarde.

Y cerró, a corazón abierto: “Con Flor sigo hablando. Estoy cada día mejor. Nadie está bien después de una separación. Son los órdenes de la vida. Tiene que ver con la madurez también, saber que no. Y bueno, eso me costó”.

TREMENDA INFORMACIÓN SOBRE LA RELACIÓN DE LUCIANO CASTRO Y FLOR VIGNA

Si bien anunciaron que le pusieron punto final a su historia de amor, mucho se especuló con la posibilidad de que Luciano Castro y Flor Vigna le den una nueva oportunidad a su relación. Y en medio del debate sobre este tema, Fernanda Iglesias sorprendió con su fuerte información al aire.

“¿Querés que cuente la información que tengo yo? Que ellos seguirían juntos, pero en secreto porque Sabrina (Rojas, la ex del actor con quien tiene a sus hijos Esperanza y Fausto) les hacía la vida imposible”, lanzó la angelita, sin filtro.

“Cuando, por ejemplo, iban a ir a un recital con los nenes, ella también quería ir porque iban los nenes. Después, además, con esto de la casa de la que la compartían, no le gustó ni al Tucu López, ni a Flor”, agregó.

Además, se refirió a la ruptura de la modelo y Tucu López: “El Tucu también se separó por algo de esto, porque estaban mucho tiempo juntos (Sabrina y Luciano) entre ellos. Y ella era muy, muy pesada reclamándole cosas a Luciano porque le daba bronca que Luciano hiciera lo que no hizo con ella, como salir en el Instagram con Flor, de hacer el video y de hacer esas cosas. Y viste que la tenía más oculta Sabrina”.

“Entonces, Sabrina como que no terminaba de asumir la separación con él. Y sentía que todavía era de su propiedad. Entonces, obviamente que eso va haciendo pelota la relación nueva. Porque es como que vos decís, ¿somos tres o somos dos? Florencia dijo claramente ‘me hicieron algo a propósito y por eso me separé’”, cerró la panelista, sin vueltas.