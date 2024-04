A dos meses de anunciar su separación de Luciano Castro, Flor Vigna decidió encarar esta nueva etapa de su vida dedicandose de lleno a su carrera musical. Además, selló este flamante comienzo de la soltería con un significatuivo tatuaje.

“Salió tattoo”, escribió la cantante en su cuenta personal de Instagram junto a un video en el que se ve todo el proceso hasta el resultado final de los diseños que plasmó en su pamnza donde se ve unas hojas de planta y la palabra “equilibrio” arriba de su ombligo.

Foto: Captura de Instagram (@florivigna) Por: Fabiana Lopez

Días atrás, Fernanda Iglesias había ahondado en este tema en LAM: “Flor se tatuó toda la panza”, había detallado la panelista. Y cerró: “Se puso como varias cosas. Me dijo que tuvo como un año muy intenso, entonces se hizo figuras alegóricas a lo que vivió. Cuando me dijo que se tatuó toda la panza, me puso el emoji de la carita agarrándose la cara”.

Foto: Captura de video de Instagram (@florivigna)

FUERTE VERSIÓN DE LUCIANO CASTRO TRAS SEPARARSE DE FLOR VIGNA

Si bien muchos apostaban a que Flor Vigna y Luciano Castro se dieran una nueva oportunidad en el amor tras ponerle punto final a su historia de amor, Adrián Pallares sorprendió al dar a conocer una particular información referida al actor.

“Uy, voy a tener un quilombo”, adelantó el conductor de Socios del Espectáculo, que conduce junto a Rodrigo Lussich por eltrece, antes de ahondar en una primicia que dio que hablar entre sus compañeros.

El actor borró todas sus fotos con Flor Vigna menos una. Por: instagram

“Me contaron que a Luciano lo vieron en el estacionamiento de Paseo La Plaza de la mano con una chica morocha. El único dato que tengo es que es morocha”, detalló el presentador, deslizando que el galán ya estaría rearmando su vida después de la ruptura.

Cabe destacar que en las últimas notas que brindó a diferentes medios, Vigna reforzó su postura sobre lo segura que se siente de haber tomado la decisión de separarse de Luciano, pese al gran amor que siente por él.