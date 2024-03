Una vez más, Juariu puso en aprietos a uno de sus invitados en el programa de streaming, Rumis. En esta oportunidad, la influencer dio a elegir a Flor Vigna entre pasar su última noche de intimidad con Nico Occiato o Luciano Castro, y la cantante no dudó con su respuesta.

“El último sexo de tu vida, no vas a tener sexo nunca más. ¿Lo vas a tener con Nico Occhiato o Luciano Castro?”, planteó la panelista a la invitada, dándole a elegir entre sus dos ex, uno de ellos de quien se separó recientemente.

Foto: Captura de video (Rumis)

Sin dudarlo, Flor se confesó: “Con Lucho”, lanzó, con una sonrisa pícara. Y cerró con un tremendo piropo para su ex: “Tengo un gran problema. Lo conocí a esta edad y es muy insuperable, así que lo voy a decir siempre”.

¡Epa!

FLOR VIGNA CONFIESA QUÉ SIENTE POR LUCIANO CASTRO EN SU NUEVA CANCIÓN

En medio de los nervios por lanzar Puedo solita, el tema que compuso en el Sur después de atravesar la dolorosa separación de Luciano Castro, Flor Vigna abrió su corazón y compartió sus sentimientos con sus seguidores.

“Acá me dicen ‘se re nota que extrañás a tal persona’. Bueno, a Lucho, obviamente. Y obvio, no voy a negar que lo extraño un montón, pero eso no me tiene que quitar el poder personal”, se sinceró la cantante en un vivo que hizo a través de Instagram.

Foto: Captura de vivo de Instagram (@florivigna)

“Uno puede extrañar a una persona, o te puede gustar mucho la vida con alguien, pero eso no quita que vos tenés que saber que podés sola o solo”, agregó Flor, quien reconoció que su viaje se llevó a cabo después de pasarla “muy mal”, agregó.

Y mostro su lado más sensible: “Voy a confesar esto como si fuésemos amigos de toda la vida, voy a hacer de cuenta que no estoy en un vivo. Siendo sincera, no sé si a alguien le pasó del otro lado, pero a mí me cuesta mucho estar sola. Me sale más fácil sentir que lo doy todo por el otro, que quizás por mí”.

“Entonces, necesitaba hacer una canción que decrete eso, que más allá de cualquier cosa que está pasando, puedo sola. Y hay una frase que me gusta mucho, que es ‘este capítulo de vida se llama mi turno’, y la puse en la canción”, continuó.

Y cerró, visiblemente sensibilizada: “A veces, uno necesita una canción que te ayude a tener una conversación interna con vos misma más sana, y que te ayude a decretar cosas buenas. Que la canción no diga ‘te extraño y sin vos no puedo vivir’. Que la canción diga ‘puedo sola’, ‘este capítulo de vida se llama mi turno’, ‘soy la autora del presente y del mejor futuro’; y que vos la escuches mientras te maquillás, ordenás tu casa, o mientras que estás llorando perdidamente y que tu subconsciente vaya trabajando eso”.