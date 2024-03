Flor Vigna explicó en una entrevista con LAM por qué se separó de Luciano Castro y habló de lo que fue para ella su historia de amor con el actor.

“¿Te costó blanquear la separación?”, le preguntó el cronista y ella contestó: “Si, obvio, ¿cómo no me va a costar? Me sigue costando un poco pero sé que es lo mejor. Amar también es soltar”.

“En nuestro caso nos llevábamos unos años de diferencia, estábamos en etapas diferentes y lo mejor fue entender que hoy no. Luciano fue una pareja que amé mucho”, confesó la bailarina.

“Hablabas recién de las etapas, él es padre, vos estas en otra, ¿tal vez nunca pudieron congeniar eso?”, repreguntó y la cantante dijo: “Al principio intentamos todo, pasar las navidades juntos y cumpleaños”.

“Pero después no se podía, entonces es entender eso, que cada uno estaba en etapas diferentes de vida, aceptarlo, trascenderlo y seguir la vida aunque cueste”, admitió Vigna.

FLOR VIGNA, SINCERA SOBRE SU ACERCAMIENTO A SABRINA ROJAS Y TUCU LÓPEZ CUANDO EMPEZÓ SU RELACIÓN CON LUCIANO CASTRO

Flor Vigna habló sincera sobre el acercamiento que tuvo a Sabrina Rojas y el Tucu López cuando empezó su relación con Luciano Castro, que luego se disolvió.

“Eso fue una decisión de amor, de decir ‘me la re quiero jugar por este hombre’ como él se la había jugado por mí en otras cosas”, dijo en diálogo con el programa de Ángel de Brito.