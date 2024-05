Luego de que Marcela Tauro diera que hablar en Intrusos al contar que Sabrina Rojas y Luciano Castro se habrían besado (despertando fuertes rumores de reconciliación) la conductora de Pasó en América rompió el silencio y despejó todas las dudas sobre su vínculo con el padre de sus hijos Esperanza y Fausto.

“¿De qué hablan? Esto es extraordinario, por el amor de Dios. Hace tres años no lo volví a chapar nunca más a Castro, nunca más. ¡Estoy indignada! Me indigna”, sentenció Sabrina en el programa que conduce junto a Tartu en América.

“Primero que ya digo ‘no explico más nada ¿Quieren creer que chapo con él? Créanlo’. Me causa mucha curiosidad de dónde nace una mentira. Vino una paisajista a mi casa, re bajo perfil. Y vino Luciano. Claro que nos saludamos, pero no nos besamos”, agregó.

En cuanto a su trato cotidiano con el actor, siguió: “Hay veces que ni nos saludamos y otras que nos abrazamos y le digo ‘estás fachero hoy’. Eso es todo. ¡No hacemos más nada! Hay veces que digo ‘que digan lo que quieran’, y otras que me indigno porque parece que estamos ocultando algo y que le estamos haciendo algo a su ex (por Flor Vigna) a propósito”

Y cerró, sin dejar lugar a las especulaciones sobre la posibilidad de que haya apostado nuevamente al amor con el galán: “No me besé con Castro, hace años que no me beso, ni ganas de besarlo, pero ni ganas”.

EL TREMENDO FALLIDO DE SABRINA ROJAS AL REFERIRSE A LUCIANO CASTRO

Luego de que Luciano Castro rompiera el silencio y hablara como nunca de su separación de Flor Vigna, el vínculo que mantiene con Sabrina Rojas (con quien tiene a sus hijos Esperanza y Fausto) y la entrevista que le hizo Elizabeth “la Negra” Vernaci –con quien el actor tuvo una historia de amor muchos años atrás- la conductora de Pasó en América dio que hablar con un tremendo fallido al aire.

Indagada por su compañero, Tartu, sobre cómo vio a su ex ante la prensa, Sabrina se sinceró: “Lo vi tranquilo. Evidentemente, yo creo que fue a lo de Elizabeth (en Olga que se transmite por Youtube) a divertirse y se olvidó que, al salir, iba a tener más cámaras. Luciano habrá dicho ‘bueno, ya está, estoy acá, no puedo esquivarlas’”, comenzó diciendo.

“De verdad, él está haciendo un éxito en la calle Corrientes, que se llama El Beso, que es una comedia hermosa y la tienen que ir a ver. Es con Luciano Cáceres, con Mónica Antonópulos y Mercedes Funes. Es una comedia muy hermosa y a veces es una pena que él, al enojarse tanto, no llega a venderla”, agregó.

Allí, al darse cuenta de su vehemencia para lograr que el público vaya a ver el espectáculo, agregó: “Sí, paso el chivo. Le tiene que ir bien a mi marido porque es el pan de mis hijos… a mi exmarido”.

Alertada por el término que utilizó para definir al galán, la presentadora cerró, con humor: “¿Dije marido? Sí, dije marido. No, pará, voy a decir algo, estoy casada legalmente. Escuchame una cosa, córtenme de nuevo. No se puede cortar, ¿no? Pará, voy a aclarar algo, legalmente somos marido y mujer porque no estamos divorciados, así que utilicé bien el término. Nosotros estamos casados y no divorciados. Separados, pero no divorciados. Estamos casados legalmente, pero no nos divorciamos. Entonces sigue siendo mi marido y si a mi marido le va bien, a mis hijos le va bien. O sea, a mí me interesa que ‘El gordo’ sea feliz y que facture. Así que vayan a ver El Beso, se los pido por favor”.