Sabrina Rojas analizó picante su separación de Luciano Castro en una nota con Socios del Espectáculo y se mostró harta por los rumores que la dejan ‘mal parada’ al respecto.

“Siempre es la mujer la que se muere por el chabón y no es así... para demostrar que no es así tendría que contar cosas de mi intimidad que no tengo ganas, pero hay un momento que me hincha las pelotas realmente”, dijo la actriz.

Sabrina Rojas habló con Socios del Espectáculo.

Fue entonces cuando la conductora de Pasó en América lanzó en la nota con el programa de eltrece: “A lo mejor es él el que no suelta. Se dicen cosas de mí que muchas veces me dejan en una mala posición y muchas veces digo si supieran...”.

FIRME RESPUESTA DE SABRINA ROJAS SOBRE SU SEPARACIÓN DE LUCIANO CASTRO

Sabrina Rojas fue contundente al contestar si su separación de Luciano Castro es definitiva. “No me imagino la vida conviviendo con él, no me gusta, no volvería a besarlo, no me genera... lo amo con todo mi ser, pero lejos”.

“Para mí Luciano es el chabón más fachero de la Argentina, es precioso, es hermoso, pero es como la hermana que tiene un hermano fachero que todas gustan de él, pero para mí es un hermano...”, agregó la actriz sobre su ex.

