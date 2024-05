María Becerra, conocida mundialmente como “La Nena de Argentina”, es una de las cantantes del momento tanto a nivel nacional como internacional.

Luego de que se viralizara el video que muestra a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo disfrutando de su performance en la Bresh, que se celebró en Miami, un clip de la cantante reflexionando sin filtro sobre los inicios de su carrera tomó protagonismo en las redes.

“Antes, cantando en vivo, uf... Estaba complicada. Lo acepto. Me profesionalicé cuando me di cuenta de que era cantante y tenía que cantar como los dioses. Ahí dije ‘nunca más’ y me puse más criticona conmigo misms que nunca”, admitió en una entrevista.

¿CÓMO MARÍA BECERRA MEJORÓ SU CANTO?

Antes de cerrar, María reveló de qué manera logró mejorar su técnica a la hora de cantar en vivo.

“Empecé a tomar clases de canto todos los días, cuatro horas. Y ahora me subo a un escenario y no te erro una nota”, sentenció, orgullosa de sí misma.