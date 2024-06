Con orgullo, Mirtha Legrand habla a menudo de su ciudad natal, Villa Cañás (Santa Fe), donde le dedicaron hace un tiempo atrás una estatua que más tarde fue retirada cuando Marcela Tinayre protestó públicamente por su poco parecido con La Chiqui.

Sin embargo, en los últimos días apareció una segunda versión de esta estatua, hecha en chapa, y Mirtha no se quedó callado y manifestó abiertamente su opinión. “Hoy recibí un llamado (…) porque se ha vuelto a…. ¡Ay, me da vergüenza decirlo! Se ha vuelto a reponer mi busto en Villa Cañás”, señaló.

El antes y después de la estatua en honor a Mirtha Legrand en Villa Cañás. (Foto: Captura eltrece)

“Y es feo, a mí no me gusta, es feo, yo no quiero que esté en mi pueblo eso. El bronce, yo todo lo que he visto, no tiene dientes, no tiene que tener dientes, porque te salen mal los dientes”, agregó la conductora frente a las risas de los comensales.

Leé más:

Mirtha Legrand descolocó a Susana Roccasalvo con una pregunta estética

MIRTGHA LEGRAND OPINÓ SOBRE LA SEGUNDA ESTATUA QUE LE DEDICARON EN VILLA CAÑÁS

“Me lo mandó el intendente de Villa Cañás, que es muy amable, y me lo mandó fotografiado. Y bueno, no me gusta, no me gusta que en mi pueblo esté…Yo no soy así, yo no soy ésa”, se quejó Mirtha mientras Susana Roccasalvo le decía que era preferible que pongan una foto de ella.

“Bueno, hicieron un cuadro mío, pintado, con pintura, con los colores. Ése está en la estación de ómnibus, que es donde entra y sale la gente. Ése es lindo, ése me lo mandó el intendente, pero este busto yo pienso que me voy a morir y lo van a dejar ahí”, especuló La Chiqui.

Mirtha Legrand y su primera mesaza de junio (Foto: captura Eltrece)

“No, no lo vamos a permitir, vamos todos a Villa Cañás y hacemos un repiquete”, le preometió Susana Roccasalvo. “El autor no es de Villa Cañás, es de un pueblo o ciudad cercana, de Casilda, yo no lo conozco, nunca nos vimos”, agregó Mirtha sobre la estatua.

“Es curioso un prócer que se queje de su monumento, no debe ser común. En la Argentina pocas veces se hace antes, no somos muy agradecidos”, acotó Mauricio Dayub.

Leé más:

Remodelaron la estatua de Mirtha Legrand y así reaccionó Sandra Borghi en vivo

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.