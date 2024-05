Mirtha Legrand lanzó un desesperado pedido de ayuda en su programa tras enterarse de la grave situación que atraviesa La casa del teatro, entidad benéfica a la que suele ayudar con donaciones frecuentemente.

En La noche de Mirtha, la conductora hizo uno de sus habituales “pnt” (publicidades no tradicionales) y recordó la generosidad del dueño de una fábrica de tapas de empanadas que publicita en su ciclo y que también ayuda a La casa del teatro.

Mirtha Legrand / Fuente: Instagram

“Ayuden a La casa del teatro, por favor, que está con un problema muy serio. La Casa del Teatro es donde van los actores que no están en condiciones de alquilar, que no tienen dónde vivir, en plena calle Santa Fe, y están sin gas así que se están bañando con agua helada”, contó Mirtha.

“Por favor, si alguien puede hacer algo, señor Intendente de la Ciudad de Buenos Aires, yo estaría muy agradecida”, señaló la conductora, en referencia al Jefe de Gobierno porteño Jorge Macri.

Leé más:

La tristeza de Mirtha Legrand por la muerte de Luis María Serra, quien compuso la cortina de su programa

MIRTHA LEGRAND SORPRENDIÓ A SUS INVITADOS AL HABLAR DE SU EXTENSA RUTINA DIARIA

En medio de un imperdible ida y vuelta con sus invitados de La Noche de Mirtha, el programa que conduce todos los sábados a la noche por eltrece, Mirtha Legrand sorprendió en vivo al dar detalles de su rutina diaria.

“A mí me encanta ir al teatro, me gusta muchísimo. A mí me gusta salir de noche, me encanta, y después ir a comer. Soy nocturna, soy ave nocturna”, confesó la conductora, dejando en claro cuál es su momento preferido del día.

Mirtha Legrand en la mesaza del sábado del 4 de mayo.

Tras escucharla, Jorgelina Aruzzi intervino: “¿Te levantas temprano?”, indagó. A lo que Mirtha despertó las risas de los comensales con su respuesta: “¡No, tardísimo! Me acuesto a las cuatro de la mañana”.

Leé más:

El fuerte descargo de Mirtha Legrand: “A ciertos personajes habría que tenerlos sin comer varios días”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.