Así como caen los grandes imperios, Juliana “Furia” Scaglione registró una importantísima reducción de seguidores en sus redes sociales en las últimas semanas, y un paupérrimo gesto hacia Florencia Regidor y un dato que brindó Santiago del Moro podrían terminar con su hegemonía en Gran Hermano la semana próxima.

Furia redujo sus seguidores en Instagram (Foto: Twitter @elejercitodelam)

Para empezar, Juliana Scaglione, confiada en sus “furiosas” no solo se animó a decirle a Florencia que “hace lo que a se le canta y no la censura nadie” sino que en medio de la gala le dirigió un tremendo e innecesario improperio, con Gran Hermano haciendo la vista gorda a estas agresiones.

“Te dije que salías segundo. Si esta sor… no se va, por lo menos me voy con la frente en alto. Hice todo esto para salvarte el culo y me salió bien, soy una genia”, le dijo a Bautista cuando el uruguayo fue “salvado” por el público.

Comentario de Twitter sobre las agresiones de Furia a Florencia (Foto: Twitter / X) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Leé más:

Gran Hermano | Feroz ataque de Furia contra Florencia Regidor: “Hago lo que quiero, no me censura nadie”

EL PAUPÉRRIMO GESTO DE FURIA A FLORENCIA Y EL DATO A TENER EN CUENTA EN LA PRÓXIMA GALA

Con el antecedente de frases como “vas a pasar los últimos peores días de tu vida hasta que te vayas”, Florencia le disputó a Furia la instancia final de este domingo, que curiosamente no se definió entre dos sino entre tres participantes, pese a que el uno de ellos tenía la mitad de los votos de ambas.

De esta manera, Florencia Regidor quedó afuera y comenzó a saludar a todos los presentes, con la sola excepción de Juliana, a quien le reclamó en vivo: “¡Chau Furia! ¡Pero saludame!”. La respuesta de Scaglione fue “Chau, nos vemos afuera. Disculpá”, como dando a entender que no se acercaba a saludarla a cámara para no parecer “careta” ante sus seguidores.

Sin embargo, pocos instantes después, Del Moro mostró (haciendo un gesto con la mano) que Florencia fue la más votada con el 41,3 de los votos contra el 39,2 por ciento de Juliana y el 19,5 obtenido por Nicolás. Lo primero que llamó la atención en las redes sociales fue la intención de la producción de hacer una final tripartita.

Campaña para votar contra Furia de Gran Hermano la semana próxima (Foto: Twitter / X)

“No pusieron el mano a mano porque Flor la sacaba”, apuntaron en Twitter, mientras comenzaba una tendencia para reunir votos en la próxima gala, en la que ya está Furia debido a su sanción, para eliminar a la participante de una vez por todas.

Campaña para votar contra Furia de Gran Hermano la semana próxima (Foto: Twitter / X) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Campaña de Twitter a favor de Virginia de Gran Hermano (Foto: Twitter) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Leé más:

La letal frase con la que Florencia Regidor terminó su romance con Nicolás Grosman en Gran Hermano 2023

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.