Cada mañana Roxy Vázquez se pone al frente de TN de 6 a 10 junto a Sergio Lapegüe con su habitual humor y simpatía, y en una entrevista intimista con Tomás Dente se conmovió hasta las lágrimas al contar cómo es la relación que mantiene con su mamá y su papá.

“Me hace muy feliz que le estés haciendo esa entrevista para que la gente la conozca un poco más en su intimidad”, dijo Rosana en Entre Nos. “Y además decirle que soy una abuela orgullosa, que me dio dos nietos divinos, y que le deseo que sea feliz”, cerró la mujer.

Roxy contó el violento robo que vivió su hijo de 14 años. (Foto: Instagram roxyvazquez)

“Me vas a hacer llorar y no quiero porque se me corre todo el maquillaje”, bromeó Vázquez. “Mi vieja es lo más, es una mujer, un ejemplo de mujer en todos los sentidos. Cuando las mujeres no éramos empoderadas, ella ya era empoderada”, dijo la conductora con lágrimas en los ojos.

EDUARDO, EL PAPÁ DE ROXY VÁZQUEZ LA HIZO LLORAR CON SU MENSAJE AL AIRE EN ENTRE NOS

“Mi papá es un personaje y él tengo la alegría, tengo la forma de ser optimista, alegre, muy charlatana, muy simpática. Mi papá es así... A donde lo lleves, él habla con todo el mundo, se hace amigo de todo el mundo, es escorpiano”, definió Roxy a Eduardo.antes de ver su saludo al aire.

“Hijita querida, te mando este video para decirte que sos extraordinaria como profesional, extraordinaria como hija y por sobre todas las cosas, como madre sos una fuera de serie. Un beso grande y que la pases muy, muy bien. Te quiero mucho y te adoro”, le dijo Eduardo en el video que puso al aire la producción.

“Estuvo mal mi viejo, tuvo dos situaciones de salud muy difíciles y está saliendo adelante. El amor, con mucho amor y con mucha compañía, y mucha presencia. Está rodeado de su mujer, Mónica que lo banca, es una genia. Pero bueno, le pone mucha garra a mi viejo, viste, hay que salir”, reveló Roxy Vázquez.

