Este miércoles, Roxy Vázquez abrió Tempraneros aclarando que “no era la misma” de siempre debido a los dos hechos de inseguridad que sufrió su familia en una misma jornada en diversos puntos del barrio de Palermo, donde viven.

Por la noche, Roxy visitó Telenoche, donde les contó en detalle a Nelson Castro y Dominique Metzger cómo fueron los dos hechos. “Fui al Rosedal a pasar un ratito, a mostrarle los patitos y demás con mis dos hijos, con Rocco que tiene 14 y con el bebé Pedro que tiene 2 años”, comenzó.

Roxy Vázquez (Foto: captura Telenoche)

“Estacioné el auto en el Rosedal, (…) bajé del auto y se me acercan dos jóvenes, muy chicos, y me dicen ‘Eh, tenés plata, no sé qué’”, explicó Vázquez. “Le digo, no llevaba y me dicen ‘Bueno, Mercado pago’. (…) Y yo bajando al bebé, una situación de vulnerabilidad muy grande. Le dije ‘No, después’, y me dicen ‘Bueno, me quedo en el auto. A ver cinco, seis diez luquitas’”, agregó.

Leé más:

Roxy Vázquez fulminó a Luciano Castro tras una entrevista: “Es una de las personas que más me maltrató”

CÓMO HIZO ROXY VÁZQUEZ PARA SUPERAR DOS SITUACIONES DE INSEGURIDAD EN SU BARRIO

En ese sentido, Vazquez contó que se quedó dando vueltas por el lugar esperando que los chantajistas se fueran, pero como no lo hacían tuvo que buscar ayuda en el Paseo Los Arcos, donde consiguió que un guardia de seguridad la acompañe y espante a los delincuentes.

“No le correspondía hacerlo, y me dice ‘Mirá, acá... La ciudad brilla por su ausencia’. Estamos hablando del Rosedal de Palermo. Es uno de los lugares más concurridos de Palermo, más lindos de la ciudad (…) y no nos olvidemos que ahí mataron el año pasado al ingeniero”, agregó, antes de contar cómo le robaron a su hijo tres horas después, muy cerca de allí.

Roxy Vázquez (Foto: captura Telenoche)

“Mi hijo Rocco va a inglés a un lugar en Palermo y no lo podía ir a buscar, entonces le dije que se venga en colectivo. (…) y ahí me di cuenta que él se quedó asustado con los dos muchachos”, recordó la periodista.

Leé más:

Roxy Vázquez volvió a ser internada por dengue, a pocos días de volver a la TV: “Cuídense, por favor”

ROXY VÁZQUEZ CONTÓ CÓMO FUE EL ROBO QUE SUFRIÓ SU HIJO MAYOR EN PALERMO

“Él venía caminando con una amiga, ella lo saluda en la esquina y sigue caminando él solito. Y a los diez metros se le tiran encima una chica y un chico ‘Que te vendo las medias, que no sé qué. Dame todo, dame todo, dame todo’. Él le dijo que le daba lo que quería, el celular, peo ellos querían todo”, agregó.

“Y aparece uno de atrás y como que le hace un movimiento y le dice ‘Te mato, te mato. Dame todo, te mato’ y él tiró la mochila, y salió corriendo, se descompuso, lloraba angustiado… Se quedó sin nada, sin celular, sin la Sube, sin nada para poder comunicarse con nosotros”, recordó.

Roxy Vázquez Por: instagram

“Entonces una señora, que le quiero agradecer, no sé su nombre, lo salvó a Rocco. Lo acompañó hasta el colectivo e incluso le ofreció llevarlo en taxi hasta la casa”, cerró la periodista, abatida por la situación.

Leé más:

Roxy Vázquez posó en microbikini desde la playa: “Tiemblan Pampita y Nicole Neumann”