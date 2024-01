Fiel a su sentido del humor, Roxy Vázquez bromeó al mostrarse muy sensual desde las hermosas playas de Mar del Plata, destino de la costa argentina que eligió para vivenciar unas inolvidables vacaciones de verano en familia.

La periodista lució una microbikini compuesta por una bombacha azul eléctrica en diálogo con un corpiño amarillo con pequeños cinturones plateados en cada uno de sus breteles. Además, sumó un sombrero beige de ala ancha y unos anteojos de sol oscuros bien a la moda.

“Tiemblan Pampita y Nicole Neumann... Ando un poco desaparecida de las redes, sabrán entender, pues vacaciones. ¿A ustedes cómo los trata el 2024?”, expresó, comparando divertida sus sensuales fotos en bikini con las que suelen compartir las modelos de vacaciones.

ROXY VÁZQUEZ Y UNA CURIOSA OBSERVACIÓN SOBRE CRISTINA PÉREZ Y LUIS PETRI EN LOS MARTÍN FIERRO

“Pero ella siempre lleva a los novios tipo clutch. Al anterior también”, observó Roxy, en referencia a la denominación de las carteras de mano sin asa. “Perdón, chicos, perdón”, dijo colocándose los anteojos que la caracterizan en sus columnas de primera mañana en TN.

“¿Busca a un novio que combine con su ropa?”, le consultó Horacio Cabak irónicamente. “Es horrible lo que estás diciendo, es un candidato a vicepresidente de la república. ¡Respétenlo!”, le reprochó Sergio Lapegüe.

“Cualquier cosa que me lleve a ser Primera Dama no la largo. La agarro fuerte. Como Rabolini con Scioli. No me importa nada”, polemizó Medina Flores. “En los Martín Fierro de la Moda, yo estaba nominada con ella, y llegó con el novio anterior y él iba detrás de ella con el clutch en la mano, le llevaba la carterita”, recordó Roxy.

“Si yo tuviera sus novios, los llevaría como mochila las 24 horas”, bromeó por su parte Mariano Caprarola.