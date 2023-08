Si bien trabaja en los medios desde hace años, Roxy Vázquez mantiene su vida privada bajo siete llaves. Por eso, sorprendió al compartir una dulce foto de sus hijos, Rocco y Pedro, a través de sus stories de Instagram en una fecha muy especial.

A propósito del Día de la Niñez, la compañera de trabajo de Sergio Lapegüe hizo eco de una imagen muy tierna que muestra a sus pequeños de entrecasa, mientras se abrazan y juegan muy juntitos con su tableta móvil.

“Que sean felices siempre, mis amores”, les dedicó Roxy a sus hijos, junto a tiernos emojis de corazones rojos, haciendo hincapié en que se siente muy orgullosa de ellos. ¡Pura ternura!

ROXY VÁZQUEZ Y UNA CURIOSA OBSERVACIÓN SOBRE CRISTINA PÉREZ Y LUIS PETRI EN LOS MARTÍN FIERRO

“Pero ella siempre lleva a los novios tipo clutch. Al anterior también”, observó Roxy, en referencia a la denominación de las carteras de mano sin asa. “Perdón, chicos, perdón”, dijo colocándose los anteojos que la caracterizan en sus columnas de primera mañana en TN.

“¿Busca a un novio que combine con su ropa?”, le consultó Horacio Cabak irónicamente. “Es horrible lo que estás diciendo, es un candidato a vicepresidente de la república. ¡Respétenlo!”, le reprochó Sergio Lapegüe.

“Cualquier cosa que me lleve a ser Primera Dama no la largo. La agarro fuerte. Como Rabolini con Scioli. No me importa nada”, polemizó Medina Flores. “En los Martín Fierro de la Moda, yo estaba nominada con ella, y llegó con el novio anterior y él iba detrás de ella con el clutch en la mano, le llevaba la carterita”, recordó Roxy.

“Si yo tuviera sus novios, los llevaría como mochila las 24 horas”, bromeó por su parte Mariano Caprarola.