Roxy Vázquez volvió a TN después de una segunda internación por dengue y, al terminar Mañaneros se fue directo al estudio de Socios del espectáculo, donde contó cómo fue su recuperación y aprovechó la ocasión para fulminar a algunas estrellas como Luciano Castro.

La conductora del noticiero matutino de TN relató todas sus vivencias a raíz de la enfermedad que la tuvo a maltraer durante todo marzo, y no dudó en afirmar que el ex de Flor Vigna fue una de las personas que más la maltrataron a lo largo de su relativamente extensa carrera periodística.

Mientras criticaba a sus compañeros por hacerle “bullying” durante su sección “La pluma” y a la China Suárez por acusar a la prensa de filtrar sus escándalos amorosos y por “enamorarse muy rápido”, la periodista apuntó contra Castro.

QUÉ DIJO ROXY VÁZQUEZ SOBRE EL MALTRATO QUE SUFRIÓ DE PARTE DE LUCIANO CASTRO

Todo comenzó cuando Rodrigo Lussich le preguntó a Roxy: “¿Y Flor Vigna, te gusta el caso con Luciano Castro?”, pero ella encaró para otro lado. “Luciano Castro es una de las personas que más me maltrató en notas, nunca lo voy a olvidar”, lanzó, sin filtros.

“Ah, mirá, no lo puedo creer, me sorprende lo que decís”, dijoLussich con fingida sorpresa, acostumbrado a los gruñidos del actor, y le preguntó a su colega cómo fue el episodio que la dejó con tan mal sabor.

“Y, porque ‘Ay, no. Pregúntame de mi trabajo como actor, no me preguntes estas pavadas de chimentos’”, recordó Vázquez. “Y yo le dije ‘Bueno, pero a la gente le importa con quién estás saliendo. Yo te tengo que preguntar todo’. ‘Ay, bueno pero ese tipo de periodismo que vos haces a mí no me gusta’”, recitó la periodista, todavía ofendida por la actitud del ex de Sabrina Rojas.

