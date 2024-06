La semana pasada se conocieron las nominaciones de los premios Martín Fierro a la radio de los años 2022 y 2023 y allí se supo que Yanina Latorre había decidido renunciar a la suya debido a un craso error de APTRA que Susana Rocassalvo justificó.

La conductora de Implacables repasó el listado completo de los nominados junto a su equipo, hasta que Gómez Rinaldi apuntó que “es difícil para nosotros también votar, y si ha surgido algún error, bueno, es un error, chicos”, en referencia a la postulación de Yanina Latorre como “Mejor columnista de espectáculos” cuando en realidad era conductora.

Todos los nominados a los Martín Fierro de Radio 2022 y 2023 (Foto: Prensa)

Eso le dio pie Roccasalvo, miembro de APTRA al igual que su panelista, “¡Ah, pero el problema del error, bueno! A ver, ¿quién no se equivoca? Porque a todos los que salieron a matar a APTRA, yo les preguntaría ‘¿cuántas veces se equivocan ustedes?’. En las redes, en los portales de espectáculos”.

QUÉ DIJO SUSANA ROCCASALVO SOBRE EL ERROR EN LA NOMINACIÓN DE YANINA LATORRE EN LOS MARTÍN FIERRO DE LA RADIO 2022 Y 2023

“A veces hay desde faltas de ortografía hasta errores de información. Pero uno no sale en un programa diciendo ‘Che, tal portal se equivocó, escribió cualquier cosa’”, agregó Susana, mientras Gómez Rinaldi acotaba: “Se aclara y ya está, listo”.

Finalmente, la producción mostró la placa en la que no figuraba Yanina, aunque, paradójicamente, si era nombrada por la locutora, por lo que, ante la nueva omisión, Susana replicó: “Acá ya habría que haberla sacado a Yanina porque esto fue un error y no tendría que estar”.

“No solamente se bajó, sino que la gente de APTRA reconoció el error así que no importa. La verdad es que estamos en las antípodas las dos con nuestra forma de ver nuestra profesión, pero, con muy buen tino Yanina dijo ‘No, chicos, yo ya hace dos años que no soy panelista’”, cerró el tema Roccasalvo.

