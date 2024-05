Las facturas pendientes que Tomás Dente tenía con Yanina Latorre se las cobró todas juntas, y con intereses exorbitantes, en un feroz descargo que incluyó la filtración de una foto de cómo era la panelista de LAM en el pasado.

“Para que vean la cantidad de departamentos que se tiró en la cara. Y así y todo sigue siendo fea y mala. Porque la fealdad tiene que ver básicamente con lo que hay en tu alma. Tiene tan fea y tan oscura el alma, tan turbia, que termina siendo fea físicamente”, comenzó el conductor de El Impertinente.

“¿Cuántos viajes a Londres se traen la cara? Cuando te acercás, tiene la piel, completamente curtida. Tenía todos los dientes chuecos. Sonreía y se le salían las encías para afuera”, continuó sin piedad.

Tomás Dente contra Yanina Latorre.

Entonces insistió: “Mirá cómo le cambió la nariz, los ojos. Está ignota. Parece ser que la tele le voló tanto la cabeza, que hasta inclusive se cambió físicamente. Y sigue siendo fea. Fea de corazón y fea de alma”.

LOS ARGUMENTOS DE TOMÁS DENTE PARA DEMOLER A YANINA LATORRE

“No la soporto. Ella considera que soy un fracasado. (…) Lo que ella pueda decir de mí me importa un bledo porque a pesar de que tengo un montón de defectos me esfuerzo día a día por ser una buena persona y por no lastimar a nadie. Esa es la primera diferencia que a nosotros nos separa”, arremetió.

Yanina Latorre.

Luego, la trató de “debilucha” y “pusilánime”, y la chicaneó: “Es cierto que trabaja mucho haciendo boludeces en forma constante, desprestigiando y denostando a la gente. Hizo una carrera en base a criticar, dilapidar la imagen de muchas personas a tal punto que parece ser que goza de inmunidad construido por el miedo. Hay mucha gente en este medio que le tiene miedo”.

Ahí la trató de “abyecta” e “inadaptada social” y afirmó: “Estoy seguro que la réplica va a venir y va a venir con un raudal de mentiras como nos tiene acostumbrados a todos. Saca de los típicos chismes de té. Porque no es periodista. Se encarga de mentir mucho sobre la gente, de ocultar, de omitir y de esconder”.

Tomás Dente.

“Siempre se agarra con los más débiles. (…) No se le puede decir nada por miedo a que la réplica sea fuerte. La mayoría de las cosas que dice sobre la gente son inciertas, e inchequeables”.

“Negó en forma constante y contundente el romance de Tini Stoessel y de Paul. Lo negó en forma constante porque tenía un vínculo de amistad con la madre, hasta que las fotos que salieron publicadas en Ibiza la dejaron como la gran mentirosa del panelismo argentino”.

Yanina y Diego Latorre.

“Se puso entre cejas a Estefi Berardi, le hizo la vida imposible asegurando que tenía los chats que la vinculaban con Fede Bal. Amenazó con mostrarlo, pero que nunca se animó a hablar de los chats entre Flor de la Ve y Fede Bal, que tenían una excelente imagen y calidad”, siguió.

“Le pegás a los más débiles y omitís otras cosas. ¿Por qué no te metiste con ellos? ¿Por qué omitiste los chats entre Fede Bal y Florencia de la Ve?”, planteó sugestivo Dente.

Diego y Yanina Latorre.

“Ahí la tenés a la fracasada, Nunca llegó a ser primera. Chirola de su marido, Chirola de Ángel de Brito, siempre segunda, nunca primera”, cerró Tomás Dente, lapidario con Yanina Latorre.