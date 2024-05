Yanina Latorre generó revuelo el año pasado cuando el Martín Fierro a la Mejor panelista de TV le fue esquivo por quinta vez consecutiva y quedó en manos de Mariel Di Lenarda; y ahora se supo que directamente renunció a su nominación a su nueva nominación al premio.

En LAM, Ángel de Brito contó que “se quedó con ganas de felicitar Yanina Latorre, que está nominada como Mejor panelista de radio”, y esa afirmación generó suspicacias entre las “angelitas”, que se extrañaron por la categoría.

“¿Cómo que mejor panelista?”, quiso saber Marcela Feudale, y causas no le faltaban, ya que, pese a que en febrero de 2022 Yanina quedó desvinculada de Polino auténtico y recién volvió a la radio en mayo de 2023 como conductora de Yanina 1079 en El Observador.

POR QUÉ YANINA LATORRE RENUNCIÓ A SU NOMINACIÓN AL PREMIO MARTÍN FIERRO A LA RADIO

De esta manera, y pese a que los premios Martín Fierro a la radio son basados en la producción 2022 y 2023, la esposa de Diego Latorre no encaja en su terna. “Es conductora, pero está nominada como columnista”, explicó De Brito.

“¡Bueno, es así APTRA! Ella conduce un programa, pero piensan que es panelista. No sé…”, señaló con ironía, y agregó: “Me dijo Yanina hoy que renuncia obviamente. Ya no va a participar, así que quedan las otras cuatro, todas divinas. Así que que gane la más mejor: Marina (Calabró), Pía (Shaw)”.

Fuentes de APTRA le contaron a Ciudad que se suscitó un gran escándalo en el grupo de chat de esa entidad cuando advirtieron el error, y que hubo pedidos urgentes para subsanar el error, pero no se hizo.

